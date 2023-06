Regata nazionale Open Skiff al Poetto 

Ancora una regata nazionale nel weekend el Poetto. Questa volta tocca a un centinaio di giovani equipaggi della classe Open Skiff che da domani a domenica disputano la loro quinta prova, con l’assistenza del Windsurfing Club Cagliari (con Federvela e Open Skiff Italia). Metà dei partecipanti sono dei circoli sardi (18 del W.C. Cagliari), gli altri arrivano da Toscana, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Campania. Poi, in preparazione dei mondiali di Rimini (a metà luglio) c’è qualche straniero: 4 equipaggi neozelandesi, tre indiani, uno brasiliano.

Tre le categorie (Under 17, 15 e 12) in gara da mezzogiorno di domani, quando scatterà la prima prova. Ne sono previste 10 al massimo, con non più di 4 al giorno per la categorie Under 17 e Under 15 (9 in tutto e al massimo 3 al giorno per gli Under 12).

