«Regata dei Fassonis, emozione unica» 

Per i giovani sarà anche un divertimento, per i veterani invece l’obiettivo è concludere la gara. La regata dei Fassonis, organizzata dalla Pro Loco e dall’associazione “Is Fassoneris” che domani mattina andrà in scena nello stagno di Santa Giusta, è fatta anche di storie che si intrecciano. Come in tutte le competizioni c’è il più giovane e il più anziano. Emozioni diverse che a poche ore dalla gara si fanno sempre più forti.

Il più giovane

Tra i 15 regatanti che si sfideranno lungo un percorso di circa 600 metri sopra le barche di giunco ci sarà anche il 16enne Marco Demuro. È il più giovane del gruppo e fa parte del piccolo esercito di fassoneris per pura passione. «Se noi giovani non iniziamo a portare avanti questa tradizione prima o poi tutto finisce - racconta Demuro, che a settembre inizierà la terza superiore all’istituto Othoca di Oristano - Non vedo l’ora di salire sopra le barche, da un lato c’è la voglia di vincere, dall’altro so che sarà una giornata di gioia assieme a tutti gli altri colleghi».

Le difficoltà

«Da tempo mi alleno con la speranza di regalare un bello spettacolo. Gareggiare con chi partecipa da una vita è una grande responsabilità. Forse non tutti sanno che per la sfida a cantoi ci vuole tecnica e studio. Ci sono zone dello stagno dove adagiare il bastone per spingere in avanti la barca non è semplice. C’è il rischio di rimanere bloccato a causa della melma. Il giorno seguirò tutti i consigli che i grandi maestri nei giorni scorsi ci hanno svelato», conclude il 16enne.

Il più anziano

Antonello Pili invece, 61 anni, è il fassoneris con più primavere alle spalle, uno dei pochi ad avere un record: «Ero presente alla prima edizione, quella del 1978. Ma avevo anche raccolto le canne per la realizzazione dei fassonis che poi erano stati utilizzati durante la prima manifestazione. Da quell’anno sono mancato solo poche volte. Ricordo ancora le ansie dei primi anni, le tensioni. La regata fa parte della mia vita e pazienza se adesso ci sono i dolori dell’età, io ci sarò anche questa volta. La soddisfazione più grande sarà gareggiare assieme alle nuove leve, il nostro futuro». Antonio Pili è uno dei maestri che da mesi sta insegnando ai giovani come si realizza un fassonis, ma anche come si conduce: «Trasmettere questa passione mi riempie di orgoglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA