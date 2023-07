Regata de is fassonis, la Pro Loco al lavoro 

La regata dei fassonis è salva: la sfida in acqua ci sarà. La manifestazione che rischiava di essere perso a causa dei pochi regatanti, andrà in scena domenica 27 agosto. La Pro Loco si è impegnata, in collaborazione con il Comune e con i pescatori del paese, a realizzare corsi di conduzione delle barche antiche. «Era l’unico modo per la salvare la nostra tradizione - commenta Vittorio De Lauso, presidente della Pro Loco, anima organizzatrice dell’evento impegnata da mesi per far diventare la manifestazione lagunare “Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità” dall’Unesco - Abbiamo bussato alle porte di tante case per convincere i giovani del paese ad avvicinarsi alla storia del paese per poi esibirsi nella laguna davanti a un pubblico di tutto rispetto proveniente da ogni parte dell’Isola». La ”Regata de is fassonis” 2023 sarà la numero 40. Sarà come sempre un ritorno al passato, quando i pescatori lavoravano con le barche di giunco per portare a casa i pesci. «Il nostro obiettivo - conclude De Lauso - è quello di avere almeno dieci fassoneris. Prima con i remi e poi a “cantoi”. Non mancheranno i tanti eventi collaterali. ( s. p. )

