Regata al via: tartaruga liberata 

Una tartaruga caretta caretta di nuovo libera e in buona salute per inaugurare la regata velica internazionale Swam Sardinia in programma da oggi. Sara – questo il nome della tartaruga – era stata salvata sei mesi fa nello stagno di Notteri e portata al centro di recupero del Sinis: completamente ristabilita, ieri pomeriggio nella spiaggia de La Fortezza Vecchia è stata rimessa in mare tra gli applausi di appassionati di vela, turisti e curiosi.Poco prima l’associazione Marevivo ha illustrato i danni che inquinamento e plastica possono arrecare alla fauna marina.

Da oggi via alle gare: «Ancora una volta – sottolinea Amedeo Ferrigno, direttore della Marina di Villasimius e membro del comitato organizzatore – Villasimius accoglie eventi velici di caratura internazionale e alto spessore». Sino a sabato si sfideranno 28 imbarcazioni in rappresentanza di nove nazioni. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA