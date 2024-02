«Regalo limoni per onorare il ricordo di mio marito» 

«Regalo i limoni ai miei compaesani in memoria di mio marito», racconta Rosaria Timpanari, 79 anni, pensionata. Con le guance rosse dalla commozione apre le porte del suo giardino per mostrare con orgoglio le piante cariche di agrumi. Un tripudio di giallo che le ricorda il marito, venuto a mancare qualche mese fa. «Mio nipote mi ha detto: nonna, sei diventata famosa e hai fatto rivivere il nonno con un semplice gesto di generosità», racconta: «Ho difficoltà a seguire il giardino di cui si prendeva cura mio marito – prosegue – ma per fortuna mia figlia e mio nipote mi danno una mano: lei si svaga dalla pesantezza della quotidianità sradicando le erbacce, lui si arrampica nella scala per cogliere i limoni nella parte alta della pianta».

L’idea di donare i frutti dal profumo inebriante ai passanti però è tutta sua: «Via Sacco è piena di alberi di limoni incolti. Quest’anno i frutti sono tanti, piccoli e saporiti. L’idea di utilizzarli per fare la marmellata non mi piace: la ricetta prevede l’utilizzo di troppo zucchero. Allora, anziché farli cadere e vederli marcire, li dono».

Gli asseminesi, e non solo, plaudono entusiasti: «In mezzo a tanto diffuso egoismo questo piccolo gesto diventa grande», commenta Maurizio Ardau, 70 anni. Sui social, in poche ore, si sono raccolte migliaia di giudizi positivi. Rosaria è in buona compagnia, come testimonia Ivan Impera, 30 anni: «Anche io e mia moglie – racconta – mettiamo buste colme di limoni fuori dal cancello, in zona Santa Lucia, per donarli a chi ne ha bisogno».

