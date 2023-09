«Regalo i libri di scuola usati dai miei figli agli alunni delle Medie» 

Due cassette in plastica con all’interno libri di storia, geografia, inglese e letteratura e in bella evidenza un cartello con scritto: Regalo libri scolastici per le scuole medie . Un bel gesto che racconta molto di quanto nei piccoli paesi ancora è ben tangibile la solidarietà tra le persone. Le cassette con i libri in omaggio sono apparse pochi giorni fa davanti all’ingresso di un’abitazione di Mandas. La padrona di casa è Alessia Pisano, ed è sua l’idea di mettere i testi scolastici dei figli a disposizione delle famiglie e dei ragazzi con minori possibilità economiche.

Inflazione e carovita non stanno risparmiando neppure gli studenti. I libri di testo in uso in tutte le scuole sono scelti, nel rispetto della libertà d’insegnamento, dai docenti che provvedono alla loro adozione, esaminando un’ampia gamma di testi messi a disposizione dalle case editrici specializzate. I tetti di spesa indicati dal ministero dell’Istruzione e del Merito vengono superati ormai regolarmente, con grande disappunto (e preoccupazione) delle famiglie sempre più spesso costrette a fare i salti mortali per far quadrare i conti.

« Anche in passato abbiamo donato libri e giochi, i nostri ragazzi sono i più felici di poter essere d’aiuto anche ad altri studenti», spiega il marito di Alessia Pisano, Adriano Schirru, imprenditore originario di Senorbì, «È anche un modo per restituire qualcosa alla comunità».

