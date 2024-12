Regali e sorrisi per i piccoli pazienti con i vigili del fuoco 

Super eroi acrobatici, la scuola dell’infanzia di Palmas, la Croce rossa, i Donatorinati della Polizia e adesso anche i vigili del fuoco. In questi giorni di festa il reparto di Pediatria del san Martino di Oristano ha ricevuto tantissime visite da parte di volontari che hanno voluto regalare non soltanto doni ma anche un semplice sorriso ai piccoli pazienti, ai loro familiari e al personale del reparto.

Proprio nel giorno di Natale una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano è andato in ospedale «per portare dolciumi e caramelle ma soprattutto per portare sorrisi e qualche momento di serenità ai piccoli degenti del reparto di Pediatria» fanno sapere con una nota ufficiale. «È stata l’occasione per salutare anche il personale, impegnato nel costante lavoro di seguire i pazienti di uno dei reparti più delicati con particolari esigenze e necessità compresa quella di sorridere e vivere il Natale il più serenamente possibile». Nel reparto medici, infermieri e operatori socio sanitari sono sempre in prima linea per garantire assistenza ma anche quel calore familiare che soprattutto in queste giornate è essenziale.

