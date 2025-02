Regali d’oro ai ministri, la Corte dei Conti bussa dal sindaco 

Pompei. La Corte dei Conti della Campania ha acceso un faro su costosi doni del Comune a due ministri, al direttore degli scavi archeologici e al vescovo Tommaso Caputo.

La magistratura contabile ha incaricato la Finanza di Torre Annunziata di notificare un invito a dedurre al sindaco Carmine Lo Sapio e a due dirigenti ritenuti responsabili degli acquisti, apparentemente effettuati prima di un via libera della giunta. Si tratta di due chiavi d’oro, del valore di circa 15mila euro ciascuna, consegnate all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (ma non se ne trova traccia e Sangiuliano ha spiegato di non averlo nella sua disponibilità) e al suo predecessore, Dario Franceschini (che dopo averne appreso il valore ne annunciò la restituzione). La chiave d’oro a Sangiuliano fu consegnata a luglio nel corso di una cerimonia a cui prese parte anche Maria Rosaria Boccia: quest’ultima in un’intervista disse che la chiave d’oro era stata consegnata a Sangiuliano grazie alla sua intermediazione. I due monili sono effettivamente di pregio: realizzati in oro 9 carati, del peso di 150 grammi, portano incisi lo stemma della città mariana e le iniziali del ministro destinatario. Alle chiavi si aggiungono un orologio consegnato all'ex direttore degli scavi di Pompei, Massimo Osanna, e un rosario d’oro da oltre cinquemila euro donato al vescovo di Pompei Tommaso Caputo per i 50 anni della sua ordinazione. Complessivamente la Procura della Corte dei Conti campana contesta un danno erariale da 44mila euro. Per gli inquirenti i regali non rispettano la sobrietà e la congruità richieste a un ente pubblico e non servivano a promuovere i risultati dell'amministrazione comunale ma quelli del sindaco. «Daremo mandato ai nostri legali per predisporre le controindicazioni richieste», annuncia il Comune.

