Refusi e criticità: l’assessore ritira il Piano del traffico 

Il Piano urbano del traffico arriva in Consiglio comunale e, proprio quando dovrebbe iniziare il suo esame, torna indietro. L’assessore alla Viabilità Paolo Angioi ha chiesto di ritirare la proposta in attesa di una revisione complessiva.

Una frenata motivata da ragioni tecniche, ma che arriva sullo sfondo di rapporti tutt’altro che sereni tra 20Venti e la maggioranza. Il punto, secondo Angioi, è che «il testo della proposta è superato in parte da nuovi elementi» come la delibera di agosto sui parcheggi a pagamento. La relazione generale, inoltre, «presenta refusi e alcune rappresentazioni non corrette o non aggiornate». La Ztl viene descritta con orari e aree non corretti, l’area pedonale urbana non compare, manca l’analisi dell’ingresso di Brabau. I dati sulla sosta non sono aggiornati, compare persino un parcheggio a pagamento in via Ghilarza che «non esiste», mentre la biblioteca comunale sarebbe nel posto sbagliato. Da qui la richiesta di restituire tutto alla dirigente.

A chi ha letto il ritiro del Put come un autogol, Angioi replica: «Dipende da quale parte del campo si gioca, io sono dalla parte dei cittadini e dello sviluppo razionale degli strumenti pianificatori urbani, anche se questo può comportare a scelte meno popolari ed a riconoscere gli errori. Non ho mai fatto mistero delle mie perplessità su questo piano». Il sindaco Massimiliano Sanna prova a raffreddare lo scontro: «La scelta di ritirare l’argomento era nota avendola anticipata in commissione». Sugli errori, «gli uffici faranno certamente i controlli di competenza operando una distinzione tra errori materiali e sostanziali. Il Put è un documento complesso che necessita di un esame, soprattutto tecnico, approfondito». Diversa la valutazione del presidente della Commissione urbanistica, Fulvio Deriu. In commissione erano state segnalate alcune criticità, spiega, «senza entrare nelle singole problematiche successivamente illustrate in Consiglio comunale. Non ho ravvisato criticità sostanziali tali da compromettere l’impianto complessivo del Put ovvero da impedirne l’adozione, anche alla luce dei pareri tecnici favorevoli espressi dagli uffici. Amministrare significa saper distinguere ciò che impone realmente di fermarsi, da ciò che può essere corretto proseguendo il percorso già intrapreso». Di scelta «grave» parla dalla minoranza Carla Della Volpe, capogruppo Pd: «Ci chiediamo quanto è costato ai cittadini questo piano con refusi e criticità importanti. È l’ennesimo episodio della telenovela della Giunta Sanna», con una maggioranza «che ormai esiste solo sulla carta e va avanti per inerzia. Sarebbe ora ne prendesse atto». Gli atti comunali parlano di un incarico a Leganet per PUMS e PUT da 84mila 802 euro. Che in realtà attenderebbero ancora di essere liquidati in attesa dell’adozione.

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