«Reflui per strada a ogni pioggia, ora basta» 

«È ora di risolvere una volta per tutte le criticità legate al sistema idrico-fognario di Assemini»: lo chiede a gran voce il sindaco Mario Puddu, esasperato per un’annosa problematica che non trova soluzione. «È demoralizzante – spiega il primo cittadino – che a ogni pioggia le strade si ritrovino nella solita circostanza. Zone allagate e pozzetti traboccanti di reflui fognari sono situazioni non più accettabili». Il primo cittadino intende preservare un rapporto conciliante con le parti in causa: «Non si può affermare che sia solo ed esclusivamente colpa e compito di Abbanoa provvedere alla risoluzione dei problemi. Anche la nostra amministrazione e i privati cittadini devono contribuire facendo la loro parte».

L’ultimo episodio

Martedì è stata una giornata campale per Assemini: «Ho impiegato tutta la giornata a monitorare di persona i disagi creati dalla pioggia. A ciò si è unita l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone della cittadina, che ha creato ulteriori disagi ai residenti fino a ora tarda».

Tuttavia Puddu è consapevole che i lavori di ammodernamento della rete idrica siano indispensabili: «Senza gli interventi di manutenzione e sostituzione degli impianti che portano l’acqua nelle case non potremo ambire a un rinnovo dell’intero reticolo per l'approvvigionamento idrico. Le cisterne cittadine sono ampie ma non sufficienti a soddisfare le esigenze dell’intera comunità in caso di sospensione del collegamento all’acquedotto principale. In tali casi bisogna avere pazienza».

Le perplessità

Puddu non si capacita del fatto che in caso di pioggia e allagamenti le acque di scarico fuoriescano insieme all’acqua piovana: «Se i reflui sgorgano c’è qualcosa che non va. Per questo bisogna ricercare il motivo. Molto probabilmente i problemi sono nati tanti anni fa quando non c’erano abbastanza controlli sugli allacci delle abitazioni private. A ciò si aggiunge il fatto che la cittadina è cresciuta e le condotte potrebbero quindi non essere più adatte a contenere i maggiori flussi».

Inoltre la portata delle acque nere non dovrebbe essere incrementata dalle acque bianche, le quali necessiterebbero di canali autonomi per lo smaltimento in strada: «L’acqua piovana, in una regolare costruzione, non dovrebbe finire nella rete delle acque nere ma in quella delle acque bianche. Non è sicuramente colpa dei cittadini, le responsabilità vanno ricercate con cura. Senza puntare il dito contro nessuno».

Il vertice

Nei prossimi giorni il Comune incontrerà Abbanoa: «Si terrà un tavolo tecnico con alcuni rappresentanti e tecnici insieme al sottoscritto che rappresenterà l’amministrazione comunale. Affronteremo varie tematiche, tra cui quella delle criticità costanti con cui conviviamo, ormai da decenni, ad Assemini». La volontà è di creare una task force pronta a fronteggiare la situazione: «I primi passi saranno individuare i problemi, capire le cause e trovare le soluzioni in un clima costruttivo di confronto e collaborazione».

«L’incontro con i nostri tecnici – spiegano da Abbanoa – verterà sul riordino delle reti idriche con l'attivazione delle nuove e scollegamento delle vecchie. Per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque piovane, di competenza dei Comuni e non di Abbanoa, c'è la massima disponibilità a collaborare per un migliore efficientamento dei sottoservizi».

RIPRODUZIONE RISERVATA