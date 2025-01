Reflui per alimentare campi e resort 

Anziché disperderli in mare, due milioni e mezzo di metri cubi d’acqua depurata a Baccasara verranno distribuiti tra campagne, industrie e resort. È acqua proveniente dal depuratore del Consorzio industriale che tratta i liquami prodotti da Tortolì, Lotzorai, Girasole e Santa Maria Navarrese. L’ente, amministrato da Franco Ammendola, investirà 5 milioni di euro per il progetto di conversione dei reflui. «In più ci assicuriamo un risparmio energetico di 150mila euro annuali», puntualizza il presidente. L’intervento è in fase di progettazione: la elabora lo studio tecnico di Serafino Rubiu. Le risorse sono state stanziate all’interno di un più ampio pacchetto, inserito nel recente accordo di coesione Stato-Regione, che comprende anche le linee di varo, il travel lift e il bacino galleggiante oltre a 6,3 milioni di euro per la ristrutturazione dei volumi dell’ex Cartiera di Arbatax.

La novità

Le ultime piogge hanno sollevato i livelli negli invasi. Ma evidentemente non basta per rassicurare le comunità. La diga di Santa Lucia, colma d’acqua (3,10 milioni) fino all’orlo, è fonte di sostentamento per la piana ma se ci fosse un apporto maggiore gli agricoltori vivrebbero senza l’ansia da pioggia. In soccorso del territorio va il Consorzio industriale, proprietario del depuratore che, ogni anno, fa scivolare nel mare di Arbatax 2,5 milioni di metri cubi d’acqua. Depurata, ovviamente. Quello su cui sta lavorando il progettista, su indicazione del Cda, si candida come intervento anti-spreco e con l’obiettivo di ottimizzare i costi. «Ma soprattutto - prosegue Ammendola - in un periodo siccitoso andiamo incontro ai vari comparti. A cominciare dall’area industriale, dove spesso manca l’acqua a causa di guasti alla condotta irrigua, passando per le campagne per poi finire con le strutture turistiche che utilizzano un notevole volume d’acqua. Ma si potrebbe aprire un dialogo anche con il Consorzio di bonifica».

L’espansione

Ammendola, entusiasta per la bontà dell’opera, guarda con fiducia anche a un’ambiziosa estensione oltre il territorio di Tortolì. «Si potrebbe valutare la fattibilità di utilizzare un mini invaso nel territorio di Elini da dove far partire una linea per destinare l’acqua alle campagne di Bari Sardo, in attesa che il Consorzio di bonifica realizzi la condotta sud». Invero, nei mesi scorsi il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, ha presentato in Regione il progetto preliminare per il riutilizzo delle acque reflue depurate da distribuire ai campi del paese e di Cardedu. Perché, il progetto milionario del Consorzio di bonifica è ancora ostaggio della burocrazia. «La nostra idea - conclude Ammendola - potrebbe essere una soluzione vantaggiosa per quelle aree».