Reflui in spiaggia: «Sabotaggio» 

Magliette e costumi da bagno nello scarico dei water per intasare la fossa asettica e danneggiare le attività. «Ci hanno sabotato», questa la sintesi fatta dai gestori dei chioschi Sa Panga on the Beach e Beach&Sea, sulla spiaggia di Torre dei Corsari ad Arbus, dopo le sanzioni comminate dai carabinieri che li accusavano di scaricare liquami in spiaggia.

La ricostruzione

Tutto è successo dopo Ferragosto: in seguito alla chiamata di alcuni bagnanti i carabinieri sono corsi sull’affollata spiaggia della Costa Verde al largo della quale i bagnanti avevano notato acqua fosforescente e liquami. Dei controlli in corso è stato subito informato il comando della Polizia locale e, di conseguenza, il sindaco di Arbus Paolo Salis. Tutto vero: le fosse asettiche che servono i due baretti sul litorale in effetti mostravano delle perdite, ma la vera scoperta è arrivata subito dopo quando è stato chiaro che a provocare il danno era stata una massa di vestiti – magliette e costumi da bagno – con i quali qualcuno si era preso la briga di imbottire lo scarico allo scopo – sostengono i proprietari delle due attività – di causare loro un danno. Della vicenda dà conto anche il verbale della Municipale nel quale si riferisce che il proprietario del chiosco Beach&Sea aveva già sporto denuncia davanti ai carabinieri di Arbus, mentre il titolare del Sa Panga annunciava che avrebbe fatto lo stesso subito dopo. L’episodio, tra l’altro, non sarebbe un fatto isolato. Quindici giorni prima, vale a dire all’inizio di agosto, era accaduta la stessa cosa e i proprietari delle due attività erano dovuti ricorrere all’intervento di un tecnico per liberare l’impianto e garantire il servizio ai propri clienti. Resta il verbale steso dai carabinieri del Nas che intervenuti in seguito alla segnalazione dei cittadini non hanno potuto fare altro che accertare la perdita e informare il Noe.

Il Comune

«I liquami sulla sabbia – commenta il sindaco Paolo Salis – sono stati originati da un guasto strettamente tecnico all’impianto fognario risolto con l’intervento di un idraulico. Resta l’amaro in bocca per un gesto vandalico nei confronti di chi a fatica rende un servizio ai turisti e ai bagnanti. Chiunque sia stato abbia il coraggio di denunciare il fatto e farsi carico di pagare i costi sostenuti dagli operatori turistici per riparare il doppio guasto. Sono tante le denunce e le segnalazioni che ogni giorno riceviamo dal litorale per responsabilità dei soliti ignoti».



