Referendum sulla giustizia: «Voteremo sì» 

In piazza per dire sì al referendum della giustizia su separazione delle carriere e nuovo Csm. Anche la Camera penale di Cagliari aderisce all'iniziativa indetta dall'Unione delle Camere penali con il primo incontro di ieri in piazza Costituzione.

«Siamo qui», spiega il presidente della Camera penale Franco Villa, «per convincere i cittadini a votare sì, perché solo così si potrà ottenere quella necessaria terzietà del giudice ed equidistanza dall'accusa e della difesa. Le Camere penali hanno quella credibilità data dal fatto che noi non apparteniamo né all'una né all'altra parte politica, siamo assolutamente trasversali e operatori del diritto».

Resta ancora da definire la data del voto. «Siamo assolutamente ottimismi», conclude l’avvocato Villa, «l'unica cosa che ci dispiace è che si tratta di una riforma per i cittadini e invece viene polarizzata dai partiti politici. La giustizia è per tutti i cittadini e con la terzietà del giudice si avrà una giustizia di qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA