Referendum sugli animali in Val di Sole: il 95% dice no alla presenza di orsi e lupi 

TRENTO. Esito netto al referendum su orsi e lupi in Val di Sole: per 7.731 persone, il 98,58% dei votanti, la presenza di grandi carnivori in zone molto antropizzate come le Valli di Sole, Peio e Rabbi è «un grave pericolo per la sicurezza pubblica e danno per l'economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali».

L'esito della consultazione non cambia le cose a livello giuridico. Orsi e lupi sono infatti specie protette dalla normativa nazionale e comunitaria. Si tratta però di un segnale politico, come ha sottolineato il presidente della Comunità di Valle, Lorenzo Cicolini. La consultazione, infatti, è stata indetta dai sindaci dopo le richieste di associazioni e cittadini. Il Comitato Insieme per Andrea Papi - il 26enne ucciso dall'orsa Jj4 nel 2023 - ha consegnato alla Comunità della Valle di Sole oltre 6.000 firme. Ma per le associazioni animaliste si tratta di una consultazione inutile: «È lo sfogo di una parte di cittadini – commenta Massimo Vitturi, responsabile Lav – strumentalizzata dalla campagna orsicida lanciata da Fugatti».

