«Referendum per fermare le pale eoliche» 

Un referendum contro le pale eoliche mentre tre Comuni dicono no. Nuoro, Oliena, Orgosolo protestano contestano il parco eolico che la società Scirocco Prime Srl di Grottaglie intende realizzare nella vallata di fronte al monte Corrasi di Oliena e al Supramonte di Orgosolo. La notizia è arrivata ai tre Comuni venerdì sera e i sindaci si sono schierati in prima linea per protestare contro quella che definiscono una vera e propria colonizzazione, annunciando il ricorso a tutte le iniziative utili a bloccare il progetto. La guerra è dichiarata e si inizierà con la convocazione di un consiglio comunale congiunto, invitando anche gli altri Comuni. Il parco prevede l’installazione di nove pale nel territorio di Orgosolo e due a Oliena, con la stazione di energia Rtn Terna a Nuoro. Ben presto altre località saranno coinvolte, senza nemmeno poter scegliere se avere o meno la pala nel proprio terreno, da quelli pubblici ai privati. L’energia prodotta nel centro dell’Isola finirà interamente in Sicilia. Dure le parole dei sindaci: «È vergognoso, va in contrasto contro qualsiasi valore costituzionale. Uniti dobbiamo rimarcare le assurdità di ciò che sta accadendo, Stato e multinazionali agiscono da veri e propri colonizzatori. Non siamo cittadini di serie B, o addirittura C. Abbiamo previsto un referendum». (g. pit.)

