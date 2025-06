Referendum, incontro nel circolo di Rifondazione 

Domani, alle 18, nel circolo Marx, in via Giusti a Nuoro, in presenza del segretario regionale Enrico Lai, si terrà un incontro sui referendum dell’8 e 9 giugno, «uno strumento di democrazia diretta - spiegano Piero Mula e Pierluigi Mulliri - mirato a tutelare i lavoratori in materia di licenziamento ingiusto, lotta al precariato, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto di cittadinanza per chi, straniero, partecipa alla vita attiva del Paese. L’invito di Rifondazione è alla partecipazione per il raggiungimento del quorum». Rc è per cinque Sì mentre non si presenta alle comunali: «Non esiste la possibilità di costruire uno spazio a sinistra alternativo e non organico al Campo Largo e quindi al Pd».

