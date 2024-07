Referendum, il quesito in Cassazione proposto da opposizioni e sindacati Salvini li sfida: «Sono solo impauriti» 

«Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione?». È il quesito referendario depositato in Corte di Cassazione dai partiti di opposizione (tutti tranne Azione), con Cgil, Uil e varie sigle, anche di società civile e ambientalismo, tra cui i cattolici dell'Acli, Associazione nazionale partigiani, Arci, Legambiente e Wwf. «È un referendum della paura, è un referendum degli impauriti», l'affondo di Matteo Salvini mentre in Cassazione andava in scena una sorta di prova di Campo largo.

La presentazione

In 34 si sono presentati al Palazzaccio a Roma, una foto di gruppo con Rosy Bindi accanto a Maria Elena Boschi, Elly Schlein al fianco di Giuseppe Conte e Maurizio Landini, poi Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi, oltre a Vincenzo Maraio (Psi) e Maurizio Acerbo (Prc). Un «largo rassemblement» lo ha definito la leader del Pd, soddisfatta per «una bella giornata». Per proporre il referendum si sono già attivate anche le Regioni a guida centrosinistra, ma intanto parte la richiesta «popolare». Una via «doverosa per un'opposizione seria ma non facile», ha ammesso Magi (+Europa). Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del quesito (richiederebbe ovviamente il "Sì" per ottenere l'obiettivo dei proponenti), entro fine settembre vanno raccolte le 500mila firme necessarie per il referendum abrogativo. Poi la Cassazione si esprimerà sull'ammissibilità del quesito, fra gennaio e febbraio secondo le stime dei partiti. In caso di via libera si ipotizza il voto fra aprile e giugno 2025, a un anno dall'approvazione della legge targata Calderoli. La raccolta firme estiva non è banale.

Sottoscrizioni

Magi incalza il governo affinché attivi la piattaforma digitale per le sottoscrizioni. Martedì il Ministero della giustizia ha fatto sapere che sarà «pronta presto»: manca il parere del Garante per la privacy, poi saranno avviati i test sul sistema informativo che «dovrebbero concludersi entro 2 settimane». La piattaforma funzionerebbe con lo Spid gratuitamente, a differenza di quelle private usate, ad esempio, per i referendum sulla cannabis, costate circa un euro a firma. «Con questo referendum offriamo l'occasione ai cittadini di contrastare lo spacca-Italia. Non ci fermeranno con calci e pugni, sventoleremo il tricolore dell'Italia e dell'unità», l'avvertimento di Conte. L'obiettivo, per Bonelli (Verdi), è «fermare il mercimonio Salvini-Meloni, ossia l'Autonomia differenziata in cambio del premierato». E poi: «In Italia in base al luogo in cui nasci hai una diversa aspettativa di vita: questa vergogna va cancellata e sono convinto che gli italiani, la Repubblica, sapranno rispondere», confida Fratoianni (Sinistra italiana). Sposa la sfida il partito di Matteo Renzi: Italia viva si prepara a un doppio evento al Sud entro fine luglio e al Nord dopo l'estate, ha annunciato Boschi, riconoscendo che rispetto alle altre forze di opposizione «restano differenze su altri temi. E al referendum sul jobs act saremo dalla parte opposta». Per i quesiti referendari sul lavoro la Cgil ha già «superato 900 mila firme», ha spiegato il segretario Landini, senza nascondere una preoccupazione: «Non vorrei trovarmi di fronte a qualcuno che, anziché avere il coraggio di difendere le proprie idee, inviti le persone a non andare a votare».

