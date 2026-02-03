Referendum giustizia, un confronto pubblico 

Dibattito pubblico in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, dedicato all’analisi delle diverse posizioni e ragioni in campo.L’incontro è in programma venerdì, alle 17, nel salone parrocchiale di San Sebastiano, in via Ignazio Serra.

Il faccia a faccia

A confrontarsi sulle differenti ragioni del sì e del no saranno Alessandro Castello, magistrato, e Aldo Luchi, avvocato.Il dibattito sarà moderato dal giornalista Sergio Nuvoli.L’iniziativa è promossa dal Comitato di Quartiere di San Sebastiano, in collaborazione con Aspes – Associazione culturale sicurezza partecipata e sviluppo, e si propone di offrire ai cittadini un’occasione di informazione e approfondimento in vista di una consultazione referendaria di particolare rilevanza costituzionale.

Spazio di riflessione

«Il confronto pubblico nasce dall’esigenza di offrire ai cittadini uno spazio di informazione e approfondimento su una riforma di grande rilevanza costituzionale, destinata a incidere in modo significativo sull’assetto della magistratura e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato – spiegano gli organizzatori –.Proprio per questo la riforma oggetto del referendum ha aperto un dibattito ampio e articolato nel mondo politico, istituzionale, giuridico e accademico. Al centro della discussione vi sono interrogativi rilevanti sul ruolo del pubblico ministero, sull’equilibrio e la separazione delle carriere, sulle rispettive funzioni requirenti e giudicanti e sulle garanzie previste dall’ordinamento a tutela dei diritti delle parti».

