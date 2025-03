«Referendum, garantire il voto ai fuorisede» 

Una proposta di legge per consentire ai fuorisede (studenti e lavoratori domiciliati in un Comune diverso da quello di residenza) di votare ai prossimi referendum sul jobs act e sulla cittadinanza: l’hanno presentata ieri al Senato tutti i gruppi parlamentari di opposizione, che chiedono alla maggioranza di approvarla rapidamente o recepirla come emendamento al decreto elezioni.

«La proposta – ha detto Marco Meloni, senatore sardo del Pd e primo firmatario del testo – nasce come risposta al ministro Piantedosi, secondo il quale il sistema per garantire il voto ai fuorisede sperimentato alle Europee, che ha consentito a circa 17mila cittadini, non potrebbe essere applicato ai referendum perché non esiste la copertura legislativa. Adesso la proposta di legge c’è ed è stata depositata in entrambi i rami del Parlamento. La maggioranza, che tiene ferme da oltre un anno in Senato le proposte per affrontare strutturalmente il tema da oltre un anno, dimostri che non è sua intenzione ostacolare il raggiungimento del quorum ai prossimi referendum».

Insieme a Meloni, alla conferenza stampa hanno preso parte Marianna Madia, Andrea Giorgis e Rachele Scarpa del Pd, Riccardo Magi di +Europa, Roberto Giachetti di Iv, Giulia Pastorella di Azione, Vittoria Baldino di M5S, Peppe De Cristofaro di Avs, i rappresentanti dell'associazione “Voto dove vivo”, nonché Francesca Re David, della segreteria nazionale della Cgil.

