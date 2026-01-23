Referendum, dibattito in Consorzio 

Un incontro dibattito sulle ragioni per votare No alla legge Nordio sulla separazione delle carriere dei magistrati, in vista del referendum in programma il prossimo 22 e 23 marzo, si terrà a Tortolì domenica nella sala riunioni del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra. Organizzano l'Anpi Ogliastra e il comitato referendario per il No. L'appuntamento è fissato alle 16.30 nella sede di via Paolo Arzu.

A coordinare la discussione sarà il giornalista e scrittore Giacomo Mameli. Interverranno Maria Agostina Cabiddu, costituzionalista e componente del direttivo nazionale del comitato società civile per il No, a seguire la parola passerà a un magistrato del tribunale di Lanusei. Il dibattito sarà aperto al pubblico con i relatori che risponderanno a quesiti, curiosità, riflessioni e anche dubbi dei presenti sui temi referendari. Il fronte del no sostiene che la riforma indebolirà l'autonomia della magistratura. (f. me.)

