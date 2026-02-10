VaiOnline
Sant'Avendrace.
11 febbraio 2026

Referendum di marzo, si voterà di nuovo al Siotto La parrocchia: «Così sarà più semplice per tutti» 

Dopo due anni di richieste e confronti, è arrivata notizia che i residenti di Sant’Avendrace aspettavano da tempo: in occasione del referendum del 22 e 23 marzo le sezioni elettorali torneranno al liceo classico Siotto, sede storica del voto per il quartiere. La decisione, assunta dall’Amministrazione comunale e validata dalla Commissione elettorale, segna un passo importante.

A farsi carico delle esigenze dei residenti è la parrocchia stessa, da cui è partita l’iniziativa per riportare il voto nella scuola di viale Trento. «Ci siamo attivati per venire incontro alle esigenze degli anziani del quartiere», spiega il parroco don Alessandro Simula. «In questi anni abbiamo dialogato con i consiglieri comunali affinché questa richiesta venisse ascoltata». Negli anni scorsi, il trasferimento dei seggi nella scuola di via Falzarego aveva creato difficoltà, soprattutto per la popolazione anziana: «È difficile da raggiungere e la viabilità è spesso congestionata, oltre alla totale assenza di parcheggi. Tanti residenti anziani avevano deciso di non votare più, per loro era diventato complicato anche solo arrivare al seggio. Ora sarà più semplice per tutti», conclude il parroco.

