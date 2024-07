«Referendum contro la svendita del campeggio» 

«Il campeggio di Porto Corallo è un bene primario della comunità: stop alla vendita»: a chiederlo è il gruppo di minoranza “Villaputzu Futura” che propone «un referendum affinché sia davvero la popolazione a decidere». Il tema torna a surriscaldare il clima politico a Villaputzu: «In modo del tutto incomprensibile – sottolineano i consiglieri Stefano Pili, Mimmo Solina e Roberta Pisanu in una lettera – il campeggio comunale è chiuso dal 2020 e la Giunta, dopo che in questi anni sono andate deserte tutte le gare per la vendita, ha deciso di indire una nuova procedura con un ribasso di 470mila euro rispetto al valore di 3 milioni e 137mila euro stabilito dalla perizia fatta dall’Agenzia delle entrate». Inoltre «alla data del rogito l’acquirente potrà versare solo il 30 per cento, il resto in 10 rate annuali senza interessi».

«Danno irreparabile»

Per di più, prosegue la nota, «non c’è alcuna clausola che impedisca che il campeggio venga rivenduto anche il giorno dopo a un prezzo di gran lunga superiore a quello pagato al Comune». In ogni caso, secondo la minoranza «la vendita determinerà un grave e irreparabile danno a carico dell’intera comunità di Villaputzu che verrà pagato a caro prezzo compromettendo anche l’azione delle future amministrazioni comunali».

La richiesta al Comune è dunque quella di annullare immediatamente la vendita o, in alternativa «che venga indetto un referendum consultivo a norma dello statuto comunale affinché i cittadini possano dire se sono favorevoli o no alla vendita». Allo stesso tempo «ci si impegni per trovare soluzioni alternative alla vendita come, ad esempio, la gestione anche separata delle strutture del campeggio».

Favorevole al referendum anche la consigliera di minoranza Antonietta Granata che votò per il sì alla vendita:«È importante – chiarisce – sentire la popolazione». Stefano Pili, uno dei consiglieri più battaglieri, fra l’altro chiarisce che «non si può continuare a dire che la vendita è necessaria perché la cooperativa che c’era non lo ha gestito bene, sono due cose ben distinte».

«La petizione fu un flop»

Nessuna apertura al referendum da parte del sindaco Sandro Porcu: «C’è già stato – dice – quando nel 2020 i cittadini ci hanno chiamato ad amministrare e a decidere anche sul patrimonio comunale». E ancora: «Perché il referendum non lo organizza la minoranza? A me non sembra che i cittadini siano favorevoli a una locazione. Ricordo al consigliere Pili che quando organizzò una petizione online contro la vendita fu un vero flop». Insomma «la smettano – conclude Porcu – di chiedere sempre al Comune, hanno gli strumenti per organizzare assemblee, referendum e tutto quello che ritengono necessario».

