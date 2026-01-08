Referendum, alta tensione sulla data 

Intanto è battaglia di date. Il governo è orientato a indicare il 22 marzo come giorno per il referendum sulla riforma della giustizia, che contiene anche la separazione delle carriere fra pm e giudici. Ma è scontro. Il comitato di cittadini che sta raccogliendo le firme per una nuova richiesta di consultazione ha già annunciato ricorso. E anche le opposizioni hanno attaccato: «Non si facciano altre forzature, non si comprimano le date», ha detto il capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera Federico Gianassi.

Raccolta firme

La questione è tecnica. In sostanza, per la raccolta di firme c'è tempo fino al 30 gennaio: ne servono 500mila, la quota raggiunta finora è 265mila. Secondo le opposizioni, il Governo dovrebbe quindi attendere la fine del mese prima di fissare il giorno del referendum.

Seguendo un diverso ragionamento normativo, l'esecutivo di Giorgia Meloni sostiene invece che per legge debba «decidere entro il 17 gennaio»: lo farà quindi lunedì, alla prossima riunione del consiglio dei ministri.

La data del 22 marzo per le urne suona un po' come compromesso. Inizialmente la maggioranza era orientata per il primo marzo ma, alla vigilia dello scorso consiglio dei ministri, quell'ipotesi è sfumata. Secondo alcune ricostruzioni, quella frenata sarebbe in linea col sentire del Colle, propenso ad allentare il clima di tensione attorno al tema referendum.

Richieste

Lo slittamento, comunque, non è tanto ampio quanto auspicato dalle opposizioni, che puntavano ad arrivare dopo Pasqua. Per avere più giorni a disposizione per la campagna di informazione sul quesito. Ma anche perché ritengono che il fattore tempo sia a favore del “No”. Avs, col Pd e il M5s, appoggia le iniziative dei comitati per il No. «Chi ha tanta prescia di votare ha paura, io la paura la lascio agli altri», è stato il commento di Giovanni Bachelet, presidente del Comitato per il No.

