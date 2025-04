Referendum, allarme quorum: Landini “arruola” Pd, M5S e Avs 

L'aiuto delle opposizioni per raggiungere il quorum. Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha iniziato il tour per lanciare la volata ai cinque quesiti referendari dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza. In un giorno ha incontrato i leader di Pd, Cinquestelle e Alleanza Verdi-Sinistra.

Il primo obiettivo è coinvolgere le opposizioni in una campagna di informazione e di invito al voto: se alle urne non andrà almeno il 50% degli aventi diritto, la consultazione sarà nulla. Potrebbe accadere. «Esiste un impegno comune», commenta Landini, «sappiamo che la meta del quorum è impegnativa, ma si può fare».

Fra le forze che hanno ricevuto il segretario della Cgil non c'è totale sintonia sui quesiti. Malgrado il sostegno di Elly Schlein, nel Pd ci sono posizioni diverse sul lavoro, mentre l’M5s lascia libertà sul referendum di Più Europa per ridurre da dieci a cinque anni il tempo per la cittadinanza italiana. Il Movimento lavora a un'altra via, lo ius Scholae.

Sintonia totale, invece, fra Landini e Avs: «Diciamo cinque sì pieni e convinti - ha spiegato il segretario di Si, Nicola Fratoianni - perché da qui può partire una rivoluzione per le persone». E il coportavoce dei Verdi, Angelo Bonelli: «Proponiamo cinque sì: il referendum per cambiare l'Italia».

È probabile che la traversata del segretario della Cgil fra i partiti sia agli sgoccioli: né quelli di centrodestra né Azione appaiono interessati ai quesiti. L'incontro fra Landini e Italia viva c'è stato la scorsa settimana, ma l'argomento centrale sono stati i dazi. Il leader Matteo Renzi non ha partecipato, fra lui e il segretario della Cgil c'è stata una telefonata. D'altronde, i referendum puntano ad abrogare una delle misure simbolo del governo Renzi, il jobs act.

