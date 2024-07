Referendum a rischio, il Consiglio lavora sul doppio quesito 

Non uno, ma due quesiti se non di più. È la strada che la Sardegna e le altre quattro Regioni (Campania, Emilia Romagna, Puglia e Toscana) contrarie all’Autonomia differenziata potrebbero percorrere per aggirare i rischi legati all’ammissibilità del referendum. E così, martedì 16 luglio, il Consiglio regionale chiamato a votare per la richiesta di consultazione popolare sulla legge Calderoli, si ritroverà probabilmente a discutere una mozione che non comprenda solo il quesito abrogativo tout court.

Il nodo

Per l’articolo 75 della Costituzione cinque Assemblee possono chiedere il referendum popolare per abrogare in tutto o in parte una legge. Ma i quesiti proposti devono essere perfettamente identici. Quindi, che cosa accadrà si capirà oggi, dopo che la Campania avrà approvato la sua mozione. A cosa è legato il timore che la Corte Costituzionale emetta un giudizio di inammissibilità? Al fatto che la legge Calderoli è collegata a quella di Bilancio e quindi potrebbe rientrare nella casistica delle leggi per cui è precluso il ricorso al referendum abrogativo. Ecco perché i Consigli regionali stanno ragionando sull’opportunità di presentare almeno un’altra formulazione che vada ad incidere in modo selettivo sui contenuti della norma, mirando al cuore del provvedimento: cioè ai Lep, i livelli essenziali di prestazione.

L’idea M5S

Per mettere in sicurezza l'iniziativa, si lavora quindi su un piano b: un secondo quesito che si concentri su questioni più specifiche. A proporre che siano addirittura cinque è il Movimento Cinquestelle, il partito della governatrice Alessandra Todde, che propone un accordo per aggiungere a quello originario anche quattro parziali, per dare la possibilità ai cittadini, «ove mai il primo fosse dichiarato inammissibile, di esprimere la loro netta contrarietà a tutti i punti significativi dello Spacca Italia», ha spiegato ieri il coordinatore del comitato politico-istituzionale del Movimento Alfonso Colucci. Anche per questo, «i consiglieri campani pentastellati hanno già depositato gli emendamenti del caso ed entro domani (oggi ndr.) si dovrà giungere ad una sintesi». I Dem sono meno preoccupati, convinti che in autunno ci sarà il via libera dalla Corte al quesito perché «sarebbe abbastanza curioso considerare l'autonomia differenziata di Calderoli una sorta di legge di bilancio, considerato che nel suo ultimo articolo espressamente prevede di non comportare oneri per lo Stato».

Il vertice

Per domani il presidente del Consiglio Piero Comandini ha già convocato una conferenza dei capigruppo, proprio per decidere sull’ordine del giorno della seduta dedicata alla mozione. Comandini ha già dichiarato di volere ampliare il fronte del no all’Autonomia differenziata coinvolgendo, per quanto possibile, anche le formazioni che a Roma si oppongono alla maggioranza che sostiene Giorgia Meloni. D’altra parte, fa notare il Dem, «qui in Sardegna abbiamo formazioni politiche che, pur all’opposizione, sono autonomiste, sardiste e in certi casi si sono battute in prima linea per l’inserimento del principio di Insularità in Costituzione, quindi sensibili alla difesa dell’autonomia». Formazioni come Alleanza Sardegna, Sardegna al Centro 20Venti e i Riformatori. (ro. mu.)

