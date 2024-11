Reem, la rincorsa verso la vita «Quanto buio dopo la violenza Poi ho capito: io non ho colpe» 

La paura è un peso che schiaccia il cuore, un suono incessante che rimbomba nelle orecchie e una sensazione di soffocamento che avvolge il respiro, un nemico invisibile sempre al tuo fianco.

Vivere con l’angoscia

Per Reem Adnan, 31 anni, la violenza è stata la realtà fino a quando non è riuscita a scappare dalla Siria. Passando per il Libano, arriva in Italia nel 2016 e due anni fa a Cagliari con il peso di quella paura, frutto di anni vissuti tra violenze psicologiche e fisiche: un incubo che le ha rubato l’infanzia e l’adolescenza. Una fuga dal conflitto, certo, ma anche una fuga da un dolore profondo che l’ha segnata in ogni aspetto della sua esistenza. La sua storia è quella di una donna che ha imparato a convivere con l’angoscia, con il terrore di camminare da sola in strada o anche solo di dormire serenamente. Una paura che l’ha paralizzata e accompagnata nei suoi attacchi di panico, nelle sue cadute, nelle sue lacrime soffocate dietro il tradimento di chi promettendole aiuto, l’ha violata.

Il capriccio

«Sono scappata perché venivo maltrattata. Ero la figlia maggiore e tutto il peso era su di me», racconta la donna, «soffrivo di un disturbo ossessivo compulsivo: mi strappavo le sopracciglia, non mangiavo ed ero dimagrita molto. Ho sofferto di una grave depressione. Ma i miei genitori non vedevano la mia sofferenza. Quando ne ho parlato con mia madre lei mi ha messo ancora più pressione, mi puniva in tutti i modi, bruciava i miei disegni. Mi escludeva, ad esempio, dalle uscite con lei perché diceva che il mio comportamento era solamente un capriccio».Reem si sente sola e insignificante, subisce in silenzio la violenza di una famiglia che non l’ha mai riconosciuta come essere umano, ma come un oggetto da controllare, da sottomettere. Finché un giorno decide di chiedere aiuto a un soldato dell’esercito siriano: è lui il primo ad abusare di lei.

L’amico

«Sono stata violentata da due persone diverse. Quando ho subito la prima violenza ero ancora vergine. Era il 2012, vivevo con la mia famiglia», racconta, chiudendo gli occhi quasi a voler cacciare via quei momenti dalla sua mente, «la seconda volta è stato quello che credevo fosse un amico. Gli avevo chiesto di aiutarmi a cercare casa. Ricordo che avevo il ciclo, ho provato a dirgli di no, che non volevo, ma lui mi ha risposto: “Secondo te ti sto aiutando a cercare casa per la bellezza dei tuoi occhi?". Mi ha presa e ha fatto di me ciò che ha voluto: ho provato così tanto dolore che per diverso tempo non riuscivo a sedermi, a mangiare o camminare».Una lacrima attraversa il viso di Reem, le manca il fiato, mentre beve la sua cioccolata calda. «Mi hanno fatto credere che non avessi valore. Che il mio corpo fosse solo un gioco, una merce da usare e poi scartare. Ma ogni giorno, anche nel buio più profondo, c’era una parte di me che non voleva arrendersi ed è in questo momento che ho trovato la forza di andare via da Damasco senza più voltarmi».

La speranza

A Cagliari Reem studia lingue e comunicazione, qui ha trovato un angolo di speranza in un rifugio che l’ha accolta senza giudizio, dove ha potuto finalmente trovare il coraggio di raccontare. Parlarne è stato l’inizio del suo percorso di guarigione. «Non capisco come le persone possano farti così del male. Non ho più contatti con la mia famiglia e non tornerà mai in Siria, mio padre vorrebbe uccidermi solo perché sono diventata cristiano-maronita. Oggi so di non essere io quella sbagliata, ma all’inizio pensavo fosse colpa mia». È vero le violenze che ha subito le hanno lasciato cicatrici sul corpo e nell’anima, ora a distanza di tempo ha trovato la forza di dare voce a ciò che sembrava scomparso.

«Non voglio che la violenza definisca chi sono. Sono una donna che ha scelto di vivere, nonostante tutto», afferma, «tutte noi dobbiamo avere la forza di scegliere e il coraggio di dire no. Io ora ho bisogno di ricostruirmi, di curare i miei traumi e le mie ferite: qui non ho trovato uno psicologo adatto, in grado di capire il mio passato, a Parigi però c’è una dottoressa siriana che ho già contattato. Potrei fare terapia online, ma prima devo mettere da parte un po’ di soldi. Ognuna di noi è protagonista della propria vita e deve vivere come vuole lei e non come vorrebbero gli altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA