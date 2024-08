Redentore, tutto pronto per la festa 

Ultimi preparativi per la festa del Redentore, quest’anno organizzato tra non poche fatiche in un Comune senza sindaco. Si parte domani pomeriggio con la sfilata delle maschere tradizionali, in serata “Note di festa” e balli in piazza Vittorio Emanuele. Domenica la giornata clou: alle 10 la sfilata con oltre 50 gruppi. Partenza da viale Del Lavoro e arrivo in Cattedrale dove alle 13 il vescovo Antonello Mura impartirà la benedizione solenne. I cavalieri attesi da tutta la Sardegna e preceduti da una rappresentanza dell’Arma arriveranno invece in piazza San Giovanni partendo sempre da viale Del Lavoro. Il 29 agosto la festa religiosa in cima al monte Ortobene: alle 6 pellegrinaggio con partenza dalla Cattedrale, alle 11 la messa con il vescovo Mura, seguita dalla processione.

Il commissario

Dice Giovanni Pirisi, commissario del Comune: «È la festa della nostra identità. Un momento che riunisce ed è importante non solo per le rappresentazioni e per la tradizione, ma anche per gli aspetti religiosi. Rispetto agli anni precedenti c'è un impegno maggiore dovuto a una lievitazione dei costi. Confido in una città sensibile e orgogliosa di accogliere tutti coloro che faranno parte di questa festa, è tipico dei sardi. Possiamo inoltre contare nel contributo della Regione e della Fondazione di Sardegna, senza il quale il Comune avrebbe dovuto impegnare altre risorse finanziarie».

Grande lavoro

Spiega Roberto Del Rio, dirigente del Comune. «Continuiamo a lavorare con totale dedizione per la festa e la città. I prezzi di anno in anno ci chiedono un maggior sostegno finanziario, siamo comunque riusciti a portare avanti l’iniziativa anche piuttosto vicina all’altro importante e recente avvenimento, cioè l’Europeade. Due manifestazioni così importanti in poco tempo, Europeade e Redentore, sono frutto di una totale devozione nei confronti della comunità». Sottolinea il direttore artistico Ottavio Nieddu: «Cercheremo di impegnarci il più possibile per mettere tutti in condizione di vivere questa giornata come un’esperienza piacevole. Le due giornate principali si articoleranno con una sfilata del patrimonio legato ai riti del Carnevale sardo. Il visitatore potrà conoscere meglio queste rappresentazioni che offriranno uno spaccato dei rituali. Poi sarà il turno di “Note in festa” e, nella parte bassa dei Giardinetti (piazza Vittorio Emanuele), balli popolari. Domenica la grande sfilata con oltre 50 gruppi».

Eventi culturali

Gli spazi culturali, da Spazio Ilisso al Man e Isre, sono pronti all’accoglienza dei visitatori con varie iniziative. Idem fanno anche gli operatori commerciali e i ristoratori. Alla vigilia del pellegrinaggio del 29 agosto, in programma un incontro con lo studioso Franco Stefano Ruiu. Appuntamento il 28 agosto alle 19.30 nella cattedrale di Santa Maria della Neve: Ruiu narrerà la storia “Su contu de su brunzu de Jerace e de sa rosa pro Luisa”. Insomma, la città è pronta a fare del suo meglio per onorare il Redentore e accogliere gruppi e turisti. Non ci sarà invece il palio.

Niente palio

Annullata nei giorni scorsi la corsa dei cavalli prevista nel galoppatoio di Pratosardo. L’associazione “Amazzoni cavalieri Nuoro” ha annunciato che la struttura comunale era priva dei requisiti di sicurezza e, pertanto, è stato necessario rinviare a data da destinarsi la corsa inserita nel circuito “Airvaas” in programma il 25 agosto in concomitanza con il Redentore. «Un problema a noi sconosciuto e mai evidenziato nelle precedenti edizioni», spiegano con amarezza i rappresentanti dell’associazione.

