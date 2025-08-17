Redentore, tappa a Nuoro per Zigheddu 

«Ho sempre camminato, ma dopo il pensionamento del 1993 non mi sono più fermato, mosso dalla fede in Dio e dall’amore per la nostra terra» racconta il camminante Francesco Calledda (87 anni) di Aritzo, noto ai più come “Zigheddu”. Per l’ex bancario una nuova impresa terminando il Cammino delle 46 chiese giubilari sarde. E così, dopo aver iniziato il percorso che lo ha portato a fare tappa in vari santuari dell’Isola, tracciati dal vescovo di Cagliari, monsignor Baturi, lo scorso martedì Zigheddu ha raggiunto la Basilica di San Simplicio a Olbia: «Non una tappa casuale – precisa il camminante – ma l’arrivo in una città simbolo da dove si snoda il Cammino di Bonaria che riprenderò a settembre».Vari i territori raggiunti da Calledda, con un Cammino giubilare iniziato ad aprile e proseguito fra Campidano, Sulcis, Barbagia e Sassarese. Prima della chiusura gallurese.

Una marcia inarrestabile la sua, fatta di incontri e la scoperta del patrimonio storico e indentitario che ci circonda: «Ogni territorio e ogni chiesa mi hanno lasciato dentro un qualcosa di profondo. Ma lo sguardo è già proiettato alle prossime sfide: «Sabato partirò in piena notte dalla mia Aritzo per raggiungere Nuoro. Arriverò puntuale per la messa al Redentore. Una tradizione che tengo viva da trent’anni».E di fermarsi non ne vuole di certo sapere, per poi precisare: «Le marce possono essere messaggere di buoni messaggi. Come la pace e la fine dei conflitti a Gaza e in Ucraina - conclude Calledda - tengo sempre vive la parole di Papa Francesco “la speranza non delude” che sono il mio monito ad andare avanti».

