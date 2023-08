Redentore, prove di accoglienza 

Quasi tutto pronto per l’attesissima festa del Redentore, che si svolgerà tra una settimana esatta. Si marcia già a pieno ritmo, visti anche gli appuntamenti di cornice in prossimità del grande evento. Un’ottima notizia arriva dai ristoratori: quasi tutti quelli che prestano servizio nel centro storico solleveranno le serrande e qualcuno ha anche già le idee chiare sui menù da proporre. Si punta ai piatti tipici e pranzi d’asporto, per poter garantire un ottimo e rapido servizio a tutti i nuoresi e ai visitatori.

Piatti tipici

«La domenica di festa apriremo sicuramente dalle 8 sino a mezzanotte e oltre, dopo quell’ora offriremo il servizio finché abbiamo clienti; il giorno dopo chiudiamo - dice Giada Sale del bar e tavola calda Nove tre quarti -. La nostra proposta è incentrata su un menù tipico con gnocchetti di ragù di cinghiale e andremo poi a fare varie aggiunte, mentre per chi vuole fare il pranzo tra le vie del centro storico o con gli occhi puntati sulla sfilata proponiamo dei gustosi coni di polpette fritte e patate arrosto». C’è chi è sempre a tema: resta infatti invariato il menù ricco di piatti tipici proposto dal bistrot “Latteria zia Marianna 1936”. «Da lunedì e per tutta la settimana (domenica inclusa) apriremo il locale tenendo fede alla nostra lunga tradizione, con prodotti nostrani - dice il titolare e presidente di Confesercenti Nuoro, Roberto Cadeddu -. In prima linea avremo i piatti caldi della tradizione nuorese come filindeu, minestra ’e merca, pane frattau, ravioli di formaggio o ricotta, maccarrones furriaos e casadina salata».

Altre proposte

Percorrendo il corso Garibaldi si incontra il Cafè Retrò, che per domenica propone un menù a base di «panini di carne e vegetariani - dice il titolare Bruno Pinna -. Forse avremo anche il polpo, ma per quest’ultimo stiamo ancora attendendo conferma della disponibilità da parte del fornitore». Proseguendo, per pranzi e cene, fatta eccezione per domenica sera, la vicina hamburgeria Bun Club offrirà il menù “Redentore”. «Abbiamo intenzione di proporre panini per essere più veloci e accontentare chiunque venga qui. Apriremo da mezzogiorno per il pranzo e chiuderemo solo domenica sera», dicono i ragazzi che ci lavorano.

I bar e il Ccn

Per quanto riguarda i bar sono vari quelli che propongono un servizio base, come il Caffè del Corso (che resterà aperto tutti i giorni mattina e pomeriggio sino a mercoledì 30) e il bar Cambosu, che chiuderà soltanto il 26 e il 27 sera. Ancora indeciso sul menù da proporre lo storico caffè Tettamanzi 1875 che offre anche pranzi variegati; il locale resterà aperto tutti i giorni della festa fatta eccezione per il 30. Mentre la gelateria Peter Pan aprirà tutti i giorni, mattina e sera, e avrebbe voluto realizzare il “gelato alla mora sarda”. «Purtroppo non se ne trova - dice il titolare -. Speriamo che in questa settimana qualcuno faccia un miracolo rifornendoci così da portare questo magnifico gusto alla festa del Redentore». Il Centro commerciale naturale Corso Garibaldi è organizzato, ha creato una rete attraverso un calendario che illustra i punti di “food and beverage” aperti e i corrispettivi orari di apertura, chiusura, indirizzi e numeri di telefono reperibili online e sulle piattaforme Google dei locali. «Nell’ottica dell’inclusione e collaborazione tra gli operatori del centro storico, il direttivo del Ccn ha raccolto le informazioni pervenute dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande convogliandole in un calendario - dice il presidente Salvatore Piredda -. Ci auguriamo che ciò sia utile a visitatori, turisti, cittadini, strutture ricettive e musei».

