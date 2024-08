Redentore orfano dei gruppi storici 

La festa del Redentore ha sempre rivestito un richiamo importante, un ruolo identitario per decine di gruppi folk della Sardegna, orgogliosi di partecipare nel capoluogo barbaricino alla grande sfilata di fine agosto davanti a due ali di folla. Una capacità d’attrazione che pare incrinarsi visto che quest’anno mancano gruppi con costumi dal valore unico come Orgosolo, Desulo e Gavoi, giusto per citarne alcuni. «Il comitato tecnico si è occupato dei gruppi», spiega il commissario del Comune, Giovanni Pirisi, che dopo la corsa all’Europeade si trova ora in mano l’altra patata bollente. Il mancato spostamento della sfilata dalla mattina alla sera è una questione pratica. «Il piano sicurezza - spiega - non si poteva cambiare in pochi giorni». L’ex assessore Leonardo Moro parla di una sfilata indirizzata «verso un’inesorabile decadenza» a causa della decisione di proporla «da nove anni, in nome della discontinuità politica» al mattino. I gruppi folk sono d’accordo su una cosa: «I rimborsi sono ridicoli».

I grandi assenti

Le elegantissime prioresse di Desulo del gruppo folk Sant’Antonio non sono tra i gruppi che parteciperanno alla 124 esima sfilata del Redentore. Ma potrebbe esserci un ritorno dell’ultimo secondo. Il bando a giugno è stato preceduto dall’invito ufficioso del Comune. «Per noi il Redentore è una realtà - afferma la presidente Fatima Todde - ci è sfuggito il bando, se il Comune ci darà la possibilità cercheremo di esserci. La sfilata di mattina? Non ci lamentiamo». Sui rimborsi afferma: «Sono poveri in tutte le feste». Orgosolo è un’assenza rumorosa. Il gruppo Murales ha deciso di andare ad Orune. «Ci hanno invitato da gennaio, abbiamo preso l’impegno - riferisce la presidente Angela Montisci, - con il Redentore nel pomeriggio siamo riusciti a partecipare ad entrambe le feste, ma con la sfilata a Nuoro di mattina è più complicato perché la sera balli tra gli ultimi e dalle scuole ti mandano via».

Da Gavoi Michele Lavra della Pro Loco spiega: «Il Redentore di mattina quest’anno ci mette in difficoltà, perché gran parte del gruppo è impegnato nel matrimonio di uno di noi».

Senza appeal?

Per l’ex assessore alla Cultura Leonardo Moro è il mancato spostamento della sfilata dal mattino al pomeriggio a creare «una inesorabile decadenza. Se un turista decide di venire al Redentore arriva con congruo anticipo - dice -. Mi pare improbabile che il turista, se costretto ad una levataccia per la sfilata mattutina, resti in città fino a sera. Per i gruppi è ancora più comodo. Solo chi non ha mai indossato l’abito non sa cosa significa tenerlo dalle 8. Si aggiunga il costo della logistica. Ecco, peccato che la sfilata non sia al pomeriggio e che non parta dalla Cattedrale». Cambiamento impossibile quest’anno per Pirisi: «Applichiamo il piano sicurezza dell’anno scorso. Non avevamo i tempi tecnici per cambiarlo e portarlo in commissione vigilanza». Polemiche che verranno spazzate dalla festa. L’Europeade lo ha già dimostrato.

