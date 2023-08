Redentore, oggi sfila la Sardegna 

Hanno diffuso sorrisi e buonumore: attraversato il cuore della città, tra due ali di folla. Le maschere tradizionali hanno garantito spettacolo, ancora una volta. Nella serata di ieri quindici gruppi, in arrivo perlopiù dal centro dell’Isola, sono stati applauditi lungo il percorso. Nuoro ha risposto, da piazza Sardegna al Corso. La sfilata del carnevale si conferma uno degli eventi più attesi della festa del Redentore. Oggi invece a partire dalle 10 è in programma la sfilata degli abiti tradizionali, l’evento clou della 123esima edizione della manifestazione-simbolo del capoluogo barbaricino. Oltre 50 gruppi solcheranno la città, con diretta su Videolina.

Serata da incorniciare

Prima la vestizione in viale Sardegna, dalle 18. Atmosfera rilassata, giustamente festaiola. Poi, dalle 19 il corteo carnevalesco si è messo in moto. I gruppi hanno affrontato la folla, hanno stupito con le cadenze ritmate, accompagnate dal tintinnio dei campanacci. Dal fascino dei Mamuthones e degli Issohadores di Mamoiada. Oppure, ecco Boes e Merdules di Ottana, i Thurpos di Orotelli. Via La Marmora, piazza delle Grazie, corso Garibaldi. Ovunque è stato un tripudio di suoni, colori e riti ancestrali. Così, parlare solo di carnevale è riduttivo. Tra i gruppi che hanno attraversato il centro della città si condensano secoli di storia, tradizioni radicate. Vanto per intere comunità. «Soprattutto nella stagione estiva giriamo l’Isola per mostrare le nostre usanze e far conoscere la nostra maschera - ha detto un figurante, poco prima della sua esibizione -. Il Redentore è l’appuntamento principale, senza dubbio quello che sentiamo in modo particolare».

Abiti in vetrina

La sfilata degli abiti tradizionali si annuncia come l’appuntamento più atteso. Stamattina la marcia dei 55 gruppi in arrivo da tutta l’Isola aprirà le danze.

Gli abiti colorati e dalle fogge variegate cattureranno l’attenzione dei turisti. Il percorso sarà il solito, con partenza da viale del Lavoro. Chiusura in piazza Santa Maria della Neve, dove dopo le 13 ci sarà la consueta benedizione impartita dal vescovo di Nuoro e Lanusei, monsignor Antonello Mura. Alle 12, invece, spazio ai cavalieri. Infine, dalle 19 allo stadio Frogheri è in programma il Festival regionale del folclore.

Festa e inclusione

«Come Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, crediamo sia giusto plaudire alla decisione dell’amministrazione di varare un piano organico, e punti di riferimento informativi precisi, per rendere realmente accessibili alle persone con disabilità le sfilate e il festival del folclore - dice il presidente provinciale, Michele Tatti -. Cogliamo un cambiamento di rotta e ribadiamo la disponibilità a un confronto a tutto campo che si traduca sempre di più in idee e programmi per una vera inclusione».

La festa del Redentore è partita con il piede giusto. Il folto pubblico che ieri ha assistito al corteo ha apprezzato. Oggi si replica: dalla sfilata delle maschere agli abiti della tradizione. La Sardegna avanza, fiera.