VaiOnline
Videolina
29 agosto 2025 alle 00:33

Redentore, oggi la messa in diretta tv 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fede e tradizione in cima al Monte Ortobene. Oggi si terrà la solenne celebrazione religiosa al Monte Ortobene, cuore spirituale della festa del Redentore, con la messa e la processione verso la statua bronzea realizzata da Vincenzo Jerace, seguita da migliaia di fedeli e visitatori. Il ritrovo è alle 6 nella Cattedrale di Santa Maria della Neve, e si partirà dalla Solitudine seguendo un percorso di sette chilometri verso la cima del Monte. Alle 11 si terrà la celebrazione solenne presieduta dal vescovo di Nuoro, monsignor Antonello Mura, e accompagnata dai cori nuoresi. La messa, trasmessa in diretta su Videolina, sarà seguita dalla tradizionale processione nel parco del Monte Ortobene. Si tratta del momento più intenso e spirituale della festa identitaria, che si ripete dal 1901.

Nel pomeriggio, alle 16 in piazza Vittorio Emanuele, spazio all'evento "Nuoro tra folk e rock" a cura dell'associazione Gruppo folk Saludos Pro Loco Nuoro. Alle 18.30 al circolo Ubisti di via Zara si terrà un altro evento collaterale alla Festa, che unisce i cittadini: "Jocande in su bichinau". Si tratta di un'iniziativa ideata dall'associazione Utalabì che pone al centro la riscoperta dei giochi sardi antichi attraverso tornei e momenti conviviali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Via Ghibli, non furono avvelenati

Uno strozzato, l’altro soffocato: svolta nell’inchiesta sul duplice omicidio 
Francesco Pinna
Il voto

Regionali, si parte Ma Veneto e Puglia restano un rebus

Nelle Marche il primo faccia a faccia Salvini: dopo Zaia? Squadra che vince... 
La guerra

Meloni: «No a militari italiani a Kiev»

L’impegno di Roma solo fuori dai confini ma «Mosca non vuole la pace» 
Manovra.

Taglio dell’Irpef, più tasse sulle banche

Prende corpo l’ipotesi di alzare le aliquote sul “buyback” degli istituti 