Redentore, oggi la messa in diretta tv 

Fede e tradizione in cima al Monte Ortobene. Oggi si terrà la solenne celebrazione religiosa al Monte Ortobene, cuore spirituale della festa del Redentore, con la messa e la processione verso la statua bronzea realizzata da Vincenzo Jerace, seguita da migliaia di fedeli e visitatori. Il ritrovo è alle 6 nella Cattedrale di Santa Maria della Neve, e si partirà dalla Solitudine seguendo un percorso di sette chilometri verso la cima del Monte. Alle 11 si terrà la celebrazione solenne presieduta dal vescovo di Nuoro, monsignor Antonello Mura, e accompagnata dai cori nuoresi. La messa, trasmessa in diretta su Videolina, sarà seguita dalla tradizionale processione nel parco del Monte Ortobene. Si tratta del momento più intenso e spirituale della festa identitaria, che si ripete dal 1901.

Nel pomeriggio, alle 16 in piazza Vittorio Emanuele, spazio all'evento "Nuoro tra folk e rock" a cura dell'associazione Gruppo folk Saludos Pro Loco Nuoro. Alle 18.30 al circolo Ubisti di via Zara si terrà un altro evento collaterale alla Festa, che unisce i cittadini: "Jocande in su bichinau". Si tratta di un'iniziativa ideata dall'associazione Utalabì che pone al centro la riscoperta dei giochi sardi antichi attraverso tornei e momenti conviviali.

