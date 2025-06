Redentore, nostalgia della processione 

La festa del Redentore tornerà con probabilità a «Su Connottu», ma a deciderlo saranno i cittadini, le associazioni e i gruppi in accordo con il Comune e, soprattutto, la Chiesa, a cui dovrebbe tornare la regia. Il dialogo all'interno di gruppi e associazioni è esploso nei giorni scorsi a seguito della proposta dell'imprenditore Fabio Rosas che aveva affermato: «Il Redentore così è controproducente. Serve una programmazione di una ventina di giorni affinché i visitatori restino, invitando anche gli abitanti dell'Isola a recarsi a Nuoro in abito tradizionale, tutte le sere, fosse anche solo per passeggiare. Fare vetrine a tema, paese per paese, ma soprattutto recuperare la parte religiosa: non è una sfilata, ma una processione. Torramus a Su Connottu, al conosciuto».

Fuga da Nuoro

Lo asseconda anche il Presidio turistico nuorese,con il presidente Alessandro Melis che dichiara: «La regia del Redentore deve tornare al vescovo. I turisti sono stanchi della sfilata con questa modalità, e dopo averla seguita un po' fuggono altrove. È vero, bisogna far sì che restino a Nuoro almeno un paio di giorni, a scoprire le nostre vere tradizioni, quella devozione che avevamo nei confronti del Redentore e che oggi abbiamo perso per lasciar spazio all'esibizionismo. Di ciò che era un tempo non è rimasto nulla. E oggi i turisti cercano la nostra identità, appartenenza, autenticità».

Vescovo prudente

Il vescovo Antonello Mura, al momento non si sbilancia a causa della complessità dell'argomento che «non si può affrontare con una battuta sul giornale». Dunque, l'invito parrebbe essere quello al dialogo faccia a faccia, come propone il sindaco Emiliano Fenu: «Per quanto riguarda quest'anno temo che per il Redentore siano già state assunte delle direttive, la macchina organizzativa è già partita con l'ex commissario del Comune Giovanni Pirisi. Ad ogni modo, per il dialogo siamo disponibili, ma occorre tener conto dei tempi. E, se non si dovesse riuscire per quest'anno, si può pensare a una formula in anticipo anche per l'anno prossimo. Noi ci siamo e pensiamo che il dialogo sia di estrema importanza».

Qualcosa sembra essersi riacceso nella città che sino a qualche settimana fa annunciava le proprie difficoltà nell'individuare le esigenze dei visitatori. Si preannuncia già un anno da record, sia per quanto riguarda la cultura sia per gli aspetti naturalistici.

