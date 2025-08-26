VaiOnline
Al Monte
27 agosto 2025 alle 00:39

Redentore, navetta per i disabili 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le persone diversamente abili potranno raggiungere il Monre Ortobene e assistere alla celebrazione della messa solenne per il Redentore grazie al servizio Aclino. Le Acli di Nuoro attivano, per il 29 agosto, la mobilità solidale delle Acli di Nuoro, che vede i volontari dell’associazione nuorese alla guida di un veicolo attrezzato con pedana per il trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da Pmg Italia. Si mettono a disposizione di coloro che non possono raggiungere il luogo della celebrazione delle messe (quella che seguirà il pellegrinaggio con partenza alle 6 e quella delle 11 presieduta dal Vescovo, seguita dalla tradizionale processione nel parco del Monte Ortobene) con mezzi propri o con le navette pubbliche.

«Il servizio gratuito – spiegano le Alci – è nato on l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, grazie al sostegno delle imprese del territorio: il finanziamento del veicolo, del suo mantenimento e la realizzazione del servizio, sono possibili grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli, oltre al fondamentale contributo della Fap Acli e il patrocinio del Comune di Nuoro. Per prenotare il servizio è possibile contattare il numero di telefono 3317303716.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 