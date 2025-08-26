Redentore, navetta per i disabili 

Le persone diversamente abili potranno raggiungere il Monre Ortobene e assistere alla celebrazione della messa solenne per il Redentore grazie al servizio Aclino. Le Acli di Nuoro attivano, per il 29 agosto, la mobilità solidale delle Acli di Nuoro, che vede i volontari dell’associazione nuorese alla guida di un veicolo attrezzato con pedana per il trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da Pmg Italia. Si mettono a disposizione di coloro che non possono raggiungere il luogo della celebrazione delle messe (quella che seguirà il pellegrinaggio con partenza alle 6 e quella delle 11 presieduta dal Vescovo, seguita dalla tradizionale processione nel parco del Monte Ortobene) con mezzi propri o con le navette pubbliche.

«Il servizio gratuito – spiegano le Alci – è nato on l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, grazie al sostegno delle imprese del territorio: il finanziamento del veicolo, del suo mantenimento e la realizzazione del servizio, sono possibili grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli, oltre al fondamentale contributo della Fap Acli e il patrocinio del Comune di Nuoro. Per prenotare il servizio è possibile contattare il numero di telefono 3317303716.

