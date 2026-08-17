Redentore, musei aperti. I bar, forse 

È una delle più importanti feste dell’Isola, in uno degli anni con più anniversari: dal centenario dal Nobel sino ai dieci anni dal Tavolo dei musei del Distretto culturale del Nuorese. Eppure i presagi in vista della festa del Redentore non sono tutti buoni: i primi manifesti sono comparsi pochi giorni fa e, per i dettagli sull’organizzazione, esercenti e operatori hanno dovuto attendere settimane. Chi fa da supporto ai turisti sono i musei e i privati. «Per il Redentore abbiamo intensificato la distribuzione dei DcnPassport in modo che i turisti possano usufruire degli sconti per visitare i luoghi della cultura», dice il coordinatore del Dcn, Mario Paffi.

Musei e mostre

A Spazio Ilisso il Redentore si fa vivo con sale intere dedicate e attività quotidiane multilingue per tutte le età. «C’è un modo diverso di vivere la festa - dice l’editrice Vanna Fois -. Bisogna fermarsi a comprenderne le radici, i simboli, la memoria». Nei giorni della festa, “Fuori programma del Redentore”, incontri su fotografia, paesaggio, identità. Le riflessioni confluiranno nel volume “Ai margini del Redentore 2026. Pensieri collettivi”. Mentre con “Scatti ritrovati”, i nuoresi potranno condividere fotografie degli album di famiglia per costruire un grande archivio collettivo della festa. Al MAN, la direttrice Chiara Gatti, dice: «Per il Redentore abbiamo la mostra sui gioielli tradizionali sardi all’Isola di Man, spiegata dai nostri addetti. Nella sede principale, Futurama resta visitabile dalle 10 alle 20, orario continuato». Giovedì una visita guidata di Alessandro Moni.

Il Polo Isre punta sulle giornate clou. «Per tutti e tre i giorni l’orario sarà continuato dalle 10 alle 20, con le visite guidate in italiano e le lingue straniere e ingressi gratuiti», afferma Leonardo Moro. Apertura ordinaria, invece, al Museo archeologico. «Quest’anno non riusciremo a far di più - dice il direttore Antonio Cosseddu -. Siamo in attesa di iniziare i lavori (che dovevano già essere iniziati)».

Il calendario della festa prevede per sabato 22 alle 18 le maschere tradizionali. Domenica alle 10 la sfilata degli abiti della Sardegna, seguita da cavalieri e amazzoni, alle 13 la benedizione solenne in Cattedrale, alle 18 il Festival regionale del folclore. Il 29 alle 6, il pellegrinaggio dalla Cattedrale all’Ortobene e alle 11 la messa solenne, seguita dalla processione nell’anello del parco.

Locali aperti

Nel circuito, dal punto di vista commerciale, Salvatore Piredda, del Centro commerciale naturale Corso Garibaldi, segnala: «Il comparto si sta organizzando per le aperture del 22 e 23. Fatte alcune eccezioni, i locali daranno il loro contributo. Per il 23, alcune attività del centro potrebbero invece non aprire, alcuni lo hanno già annunciato indicando il fine settimane nei giorni di ferie, anche per motivi di sicurezza legati alla presenza dei cavalli. Il fatto che gli eventi siano inseriti nel cuore della città è comunque una buona notizia».Infine, al Monte Ortobene, il presidente del Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia, Antonio Costa parla di pro e contro: «Il Monte è frequentatissimo già da ora, ma le infrastrutture pubbliche lasciano a desiderare: un prato danneggiato da un sistema di irrigazione obsoleto, sterpaglie. A favore, il nuovo percorso per i disabili, il paesaggio e la segnaletica».

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