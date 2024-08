Redentore, il giorno della protesta: «No alla nuova colonizzazione» 

La protesta è pacifica, ma non per questo priva di tono e intensità. Invade Nuoro, cattura la scena in quell’occasione più sentita, davanti a turisti, giornalisti e telecamere. La 124esima festa del Redentore sarà ricordata anche e soprattutto per quelle frasi impresse sul bianco degli striscioni, delle t-shirt, dei cartelli. «Nuova colonizzazione? No, grazie», si legge in una stampa che ieri mattina adornava la via La Marmora, sistemata dal coordinamento Quinto Elemento. E ancora: «Non esistono aree idonee». Concetti ribaditi in piazza delle Grazie: «Giù le mani dalla Sardegna. No alla speculazione energetica».

Festa e protesta

Nessuna voglia di rovinare la festa-simbolo di una città. Un centinaio di manifestanti, però, ha scelto la sfilata del Redentore per veicolare messaggi forti, sentiti da una moltitudine di persone. «Dovevamo esserci, in un’occasione importante come questa», spiega Giorgia Milia, del comitato nuorese “No alla speculazione energetica”. «D’altronde, stiamo parlando di un problema enorme che ci tocca da vicino, visto che molte pale eoliche le vogliono sistemare nel nostro territorio. La cosa bella è che abbiamo ottenuto tantissimo sostegno anche dai turisti. Un gruppo di ragazzi veneti ci ha dato una grossa mano, con cartelli e striscioni». Milia puntualizza: «Abbiamo portato avanti solo un’opera di sensibilizzazione, non abbiamo chiesto firme». Il comitato barbaricino ha scelto la gradinata delle Grazie, davanti alla tribuna delle autorità. Scelta non casuale. «In questo modo tutti hanno potuto notare e leggere il nostro striscione. Tuttavia, vogliamo precisare una cosa: non siamo contro le istituzioni, anzi riteniamo che il dialogo sia imprescindibile. Alla Regione vogliamo dire: noi ci siamo, chiediamo solo che sia più vigile rispetto al passato».

Pensiero condiviso

Da viale del Lavoro a via La Marmora, passando per piazza delle Grazie e corso Garibaldi, i manifestanti hanno voluto ribadire un concetto. «Manifestiamo, e continueremo a farlo, perché questa non è una transizione energetica. È semplicemente una speculazione». Anna Mossa, del coordinamento Quinto Elemento, rincara: «Il nostro non è solo un “no” all’eolico. È anche un “no” all’agrivoltaico. Non crediamo a questa transizione perché adesso non è possibile, molto chiaramente. Tutta questa energia prodotta nell’Isola non resterà qui. Hanno messo un tetto minimo, non massimo, di 6,2 gigawatt. Ebbene, quel quantitativo serve per sfamare di energia 50 milioni di persone». Anna Mossa prosegue, si scaglia contro la governatrice Alessandra Todde: «Anche se alla presidente non piace la parola colonizzazione, come ha detto nel recente incontro di Desulo, questa lo è a tutti gli effetti». Mossa puntualizza: «Bisognerebbe riguardarsi un po’ di storia della Sardegna. Questa devastazione,ha dietro un solo scopo: desertificare. Sappiamo benissimo che la nostra regione è un punto strategico, come testimoniano i territori dati alla Nato. Se ci tolgono il paesaggio, ci levano l’anima».