Redentore, i mille colori dell’Isola 

Una bimba partecipa con orgoglio, in piazza Santa Maria della neve a Nuoro. Appena 7 mesi e già una sfilata del Redentore alle spalle. «Volevamo che la nostra Giuseppina partecipasse a questa festa che noi sentiamo tanto», dice la madre Melisa Del Rio, con accanto il marito Danilo Puseddu, in arrivo da Ottana. «Gli altri nostri due figli sono oramai degli habitué: la grande ha già totalizzato tre sfilate, il maschietto due. Il messaggio? Bisogna portare avanti le tradizioni». Sintesi perfetta di una domenica da incorniciare. La 124esima sfilata del Redentore non ha deluso: spettacolo per almeno 11mila visitatori, con tremila figuranti.

Sfilata regionale

Al Redentore sfila tutta l’Isola. È il concetto ricorrente, caposaldo per un evento che vuole andare oltre i confini della città. Sebbene in tanti abbiano notato un lieve calo delle presenze lungo il percorso, almeno rispetto all’edizione dello scorso anno, la sfilata nuorese ha offerto il solito spettacolo accattivante. Ecco il futuro delle tradizioni, rappresentato da quel lungo serpentone colorato, che stavolta si è messo in moto con un ritardo di quasi mezz’ora. Tuttavia, sebbene i figuranti in rappresentanza di 52 gruppi siano partiti alle 10.25 anziché alle 10, tutto è filato liscio. Per certi versi con più ritmo, per recuperare il tempo perso. «Amo questi luoghi, questa Sardegna - dice il napoletano Antonio Siena – Alle spiagge preferisco di gran lunga il folclore, la vostra storia. La ricchezza dei colori è magia». Mario Calabria, milanese trapiantato a Porto San Paolo, aggiunge: «Nuoro mi piace troppo, ho sposato pure una donna barbaricina. È il cuore della Sardegna». Renata Corda aggiunge: «Non vivo più a Nuoro ma ci torno sempre, al Redentore non si rinuncia. È veramente un incanto».

Isola in vetrina

Secoli di storia che si svelano, con fierezza sconfinata. Età e generazioni differenti. I tremila figuranti sono gli ambasciatori dei valorti dei sardi, da nord a sud, senza distinguo. «Dopo Cagliari, a Sant’Efisio, era giusto esserci anche a Nuoro, per questa meravigliosa festa – dice l’assessora regionale alla Cultura, Ilaria Portas, componente del gruppo folk di Masainas – Volevo sfilare con l’abito del mio paese, insieme a mia figlia Anna. Per questa occasione ho deciso di sfoggiare uno scialle prezioso, ha un secolo di vita. Sì, al Redentore bisognava esserci: qui c’è tutta la nostra bellezza, da rappresentare anche all’esterno».

Orgoglio barbaricino

L’emozione è difficile da arginare per chi ha sfilato al Redentore una vita intera. «Questa è la mia 48esima partecipazione - dice Giorgio Delussu, 78 anni, simbolo del gruppo Su Nugoresu – Questo evento racconta la nostra terra. È tutto meraviglioso, a partire dall’abito che indosso da quasi 50 anni». Giulia Simula, figurante di Ittiri, aggiunge: «Sono contentissima, volevo esserci per portare in questa vetrina prestigiosa l’abito del mio paese. Ho scelto quello della sposa, il più bello e ricco. Nelle maniche trovano posto una ventina di bottoni, in oro e argento». Nuoro adesso dà appuntamento a giovedì, per il pellegrinaggio e la messa sull’Ortobene. La sfilata va in archivio, tra i consensi, con il coordinamento di Roberto Betocchi e l’organizzazione del Comune. Il commissario Giovanni Pirisi: «Dopo l’Europeade la città ha risposto, anche stavolta».

RIPRODUZIONE RISERVATA