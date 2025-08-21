Redentore, domani lo speciale in omaggio 

A Nuoro fervono i preparativi per la festa del Redentore. In centro si allestiscono le tribune e si sistemano le transenne lungo il percorso della sfilata delle maschere tradizionali di domani pomeriggio e del corteo di domenica mattina con tremila figuranti, 69 gruppi folk e il drappello dei cavalieri. Per garantire la sicurezza, anche nella giornata del 29 agosto quando sarà celebrata la messa solenne sull’Ortobene, in campo polizia locale, barracelli e protezione civile. Oltre 90 operatori in tutto.

Domani con L’Unione Sarda in omaggio lo speciale sulla festa.

