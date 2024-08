Redentore, boom di prenotazioni 

Il telefono squilla, nelle hall degli alberghi cittadini. È quel segnale tangibile che infonde positività, dopo l’abbuffata dell’Europeade. «Le prenotazioni in vista della festa del Redentore procedono molto bene», dicono dall’hotel Grillo, storica struttura ricettiva a un passo dal colle Sant’Onofrio. «Tutto il mese di agosto, comunque, sta andando nel modo migliore. Merito dei tanti eventi in programma che ravvivano la città, pensiamo pure alla manifestazione Nuoro Jazz». Intanto, sul sito del Comune il programma della 124esima festa-simbolo fa bella mostra di sé. Le perplessità della vigilia appaiono fugate: da sabato 24, fino alla messa del 29 sull’Ortobene, ogni fase dell’evento è stata curata nei dettagli.

Vetrina unica

La tradizione come dettaglio da cui partire. Aspetto da custodire e valorizzare, strizzando l’occhio al turismo e a quella città ricca di cultura, desiderosa di mettere in mostra la sua storia e le sue bellezze. «Sarà una festa del Redentore alla ricerca dei numeri - afferma l’organizzatore Roberto Betocchi -. Osserveremo le presenze, cercheremo di capire la provenienza dei turisti che raggiungeranno la città, per dare al Comune la possibilità di pianificare e studiare l’edizione 2025 con 6 mesi di anticipo, senza gli affanni dell’ultimo minuto. A tal proposito, tutti gli organi di informazione coinvolti saranno di grande aiuto per tirare le somme. L’obiettivo resta quello di migliorarsi sempre». Il programma dell’edizione al via tra meno di una settimana appare ricco e dettagliato, come da copione. Con un Comune commissariato, e dopo i miracoli organizzativi legati all’Europeade di fine luglio, anche la festa del Redentore ha fatto registrare un iter che ha quasi del miracoloso. Ecco perché gli organizzatori danno a tratti la sensazione di voler utilizzare la 124esima festa come un test in vista del prossimo anno. Tuttavia, niente è stato lasciato al caso, nonostante le “corse” delle ultime settimane. La fiducia invade il palazzo civico.

Il programma

L’avvio alla festa sarà dato sabato 24 agosto, alle 18. Il cuore della città si scalderà con le maschere tradizionali, ben 12 gruppi. Il carnevale isolano animerà il capoluogo, tra danze, riti propiziatori e sonorità coinvolgenti. Domenica 25, poi, arriverà la sfilata dei costumi, trasmessa anche stavolta in diretta su Videolina. Alle 10 partirà la marcia regale dei circa 50 gruppi, con oltre 2000 figuranti in arrivo da tutta l’Isola. Giovedì 29 agosto, infine, la messa solenne. L’aspetto religioso prenderà il sopravvento. Pellegrinaggio alle 6, messa alle 11 sull’Ortobene.

