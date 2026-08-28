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29 agosto 2026 alle 00:25

Redentore a Nuoro La messa è in diretta 

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Nuoro si prepara a celebrare il Redentore. Questa mattina dalle 11 Videolina sarà in diretta con la celebrazione solenne della santa messa officiata dal vescovo della Diocesi di Nuoro monsignor Antonio Mura. I fedeli, già a partire dall’alba, raggiungeranno in pellegrinaggio a piedi la vetta del Monte Ortobene partendo dalla Cattedrale. La messa sarà accompagnata da canti religiosi eseguiti dai cori polifonici nuoresi. Il commento è di Ambra Pintore.

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