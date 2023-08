Redentore 2023 da tutto esaurito 

«Abbiamo aperto sabato sera con la sfilata delle maschere isolane, come sempre assai partecipata - dice Salvatore Picconi, assessore comunale alla Cultura e al Turismo -. Poi, domenica la sfilata degli abiti della tradizione ha lasciato tutti a bocca aperta. Abbiamo avuto un pubblico fantastico, siamo tutti molto soddisfatti».

Dal Comune di Nuoro mostrano gioia e gradimento per un fine settimana da ricordare, da tutto esaurito nelle strutture ricettive del capoluogo. La lieve flessione sul fronte presenze rispetto al 2022, notata domenica lungo il percorso, non intacca la soddisfazione per la 123esima festa del Redentore. Tanto meno l’acquazzone abbattutosi sul festival del folklore, che ha accorciato la serata musicale. Oggi spazio alla fede, con la santa messa al monte Ortobene, a partire dalle 11, celebrata dal vescovo Antonello Mura.

Bilancio positivo

A Nuoro la festa del Redentore ha lasciato il segno. Oltre cinquanta gruppi, circa duemila figuranti e decine di cavalieri. Soprattutto, bar e ristoranti presi d’assalto, così come i musei, Man in testa. La struttura dedicata all’arte contemporanea, in via Satta, domenica ha offerto l’apertura anticipata alle 9 e fatto registrare ottimi numeri, grazie alle mostre dedicate a Matisse e Maria Lai.

Binomio vincente

Insomma, anche stavolta l’accostamento tra turismo e cultura ha funzionato. La città ha risposto, ha offerto il suo lato migliore. Ha accolto, ha mostrato efficienza organizzativa. Nessuna pecca, tutto è andato come preventivato. «Diciamo che tutti gli sforzi dell’amministrazione comunale sono stati premiati - afferma l’assessore Salvatore Picconi -. Siamo soddisfatti delle presenze, nonostante tutto: un colpo d’occhio importante. Lo stupore che si è potuto ammirare negli sguardi dei turisti, per fogge e colori, ci riempie di una grande gioia».

Sacro rito

In mattinata l’aspetto religioso prenderà il sopravvento. Metterà da parte il turismo, caratterizzerà quel momento che per i nuoresi è senza dubbio il più sentito. Prima il pellegrinaggio alle 6, con partenza da piazza Santa Maria della neve; poi la messa solenne alle 11 (con diretta su Videolina), come sempre a pochi passi dalla statua del Cristo Redentore realizzata dallo scultore Vincenzo Jerace.

In occasione delle celebrazioni del Redentore, oggi l’Azienda dei trasporti pubblici cittadina ha istituito un servizio di bus navetta gratuito, con partenze per e dal monte Ortobene. Dalle 7 e fino alle 20, gli autobus partiranno dal capolinea nuorese di via Manzoni e dalla Solitudine. L’ultima navetta dall’Ortobene per il capoluogo, invece, partirà venti minuti dopo le 20.