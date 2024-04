«Reddito minimo e servitù, la presidente parta da lì» 

Un occhio alla Sardegna, uno allo scenario mondiale. Il progetto politico “Pace Terra Dignità”, guidato a livello nazionale da Michele Santoro e Raniero La Valle, sarà presente anche nell’Isola alle elezioni europee, con la candidatura di Gianni Fresu. Ma vuole anche pungolare da subito la Giunta Todde: martedì è previsto un presidio per consegnare alla nuova amministrazione regionale una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, sul reddito minimo garantito.

«Non è assistenzialismo, è legato alle politiche del lavoro», segnala Enrico Lai, segretario regionale di Rifondazione comunista: «Lo proponiamo perché, dopo il voto, è emersa la volontà di Todde e Conte di avere in Sardegna un reddito minimo». Poi il capitolo servitù: «L’Isola ospita il 75% delle basi militari italiane. Non possiamo permetterci che, se l'Ue centralizzerà le spese militari, torni a essere una portaerei nel Mediterraneo».

Il no alle armi è anche alla base del nuovo progetto politico: «Nasce sul tema della pace e il rifiuto della logica di potenza», spiega Fresu, docente di filosofia politica all'Università di Cagliari. «Mi candido perché, come nel 1914 alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, chi non fa di tutto per impedire la deriva bellicista un giorno dovrà vergognarsi». Il primo obiettivo è la raccolta firme: 75.000 entro il 30 aprile per partecipare alle elezioni.

