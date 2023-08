«Reddito, irregolarità in 35mila pratiche»   

Tra il 2019 e il 2023 dall’attività di controllo sui percettori del Reddito di cittadinanza effettuati dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dai carabinieri sono stati intercettati 35.737 fruitori irregolari. Sono i numeri illustrati dalla ministra del Lavoro Marina Calderone al Senato. Inoltre, «risultano dai controlli svolti dalla Guarda di Finanza a decorrere dall’introduzione del Reddito e fino al primo semestre del 2023 i contributi indebitamente percepiti o indebitamente richiesti per un ammontare di 506 milioni».

Il nuovo sistema dell'Assegno di inclusione mira a rendere più fluida la presa in carico da parte dei servizi sociali. Il sussidio «sarà riconosciuto dal primo gennaio 2024», ha detto Calderone, e «il percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma Siisl. All’atto della domanda l’interessato viene informato che attraverso il Siisl riceverà l'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione». Intanto le polemiche vanno avanti. Il capogruppo del M5S al Senato Stefano Patuanelli replica a chi accusa di cavalcare il malessere sociale: «Nessuno sta soffiando sul fuoco di quello che succedendo, se non l’Inps con il suo messaggio. Allora, anziché commissariare l’Inps “contra personam” come avete fatto voi, adesso con una commissione d’inchiesta si cerchi di capire cosa è successo con quell’sms».

