Reddito, il nodo della transizione 

Da un lato l'attuazione della piattaforma alla quale dovrà iscriversi chi vuole seguire i corsi per ottenere il Sostegno Formazione e Lavoro (Sfl). Dall'altro il rischio di ingolfamento dei servizi sociali che devono valutare le famiglie fragili per la coda del Reddito di Cittadinanza e per il nuovo Assegno di Inclusione.

I nodi

Appaiono questi i due snodi cruciali sul tavolo della transizione post-Rdc. La macchina per il passaggio al nuovo sistema è ora in moto in cerca di soluzioni. Per fare il punto richiesto dall'opposizione la ministra del Lavoro Marina Calderone sarà domani in Senato. Uno dei nodi è certamente la piattaforma sulla quale transiterà tutto il sistema del nuovo Assegno di Inclusione, che scatta a gennaio. Ma prima la piattaforma sarà determinante per gli occupabili che dovranno iscriversi e seguire corsi per ottenere i 350 euro del sussidio Sfl. Il ministro del Lavoro assicura: la nuova piattaforma sarà operativa dal primo settembre. Conterrà i dati dei corsi organizzati dalle diverse Regioni, ma anche il monitoraggio dei percettori dei nuovi sussidi. La piattaforma Siisl - un acronimo che sta per Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - sarà il sito nel quale si concentreranno tutti i servizi di inclusione sociale. E questo appare ancora un problema. Le regioni hanno segnalato di non essere state «ancora informate sulle caratteristiche e la funzionalità». Chiedono tempi più lunghi, rispetto alla data di fine ottobre, anche gli assistenti sociali e Comuni che lamentano, attraverso il presidente dell'Anci Antonio Decaro, la mancanza di fondi per aiutare chi ha perso il Rdc. I timori di tensioni sociali rimbalzano nelle dichiarazioni, anche se al momento le proteste appaiono contenute. Una nuova manifestazione si è tenuta a Roma davanti alla sede dell'Inps, con una cinquantina di persone, e oggi si torna in piazza a Napoli.

Precisazioni

Il ministero del Lavoro ha fornito nuove informazioni: riguardano le 159mila famiglie che hanno ricevuto gli Sms di sospensione del Rdc. Con una correzione rispetto alle indicazioni del messaggino viene data loro l'indicazione di rivolgersi ai centri per l'impiego. L'iter è invece già avviato, in questo caso verso la valutazione dei servizi sociali, per altre 88mila famiglie fragili.In arrivo è poi il decreto ministeriale nel quale saranno fissati i criteri dei corsi che daranno diritto al sussidio di 350 euro che può riguardare anche più di un componente per famiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA