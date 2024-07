Reddito d’inclusione, selezionati in dieci 

Sono stati selezionati i beneficiari del reddito di inclusione sociale che faranno parte dei Progetti utili alla collettività, ideati dal Plus21 di cui Monserrato fa parte. Sono 10 e per conto della cooperativa "I Progetti" dovranno occuparsi della pulizia e piccole manutenzioni del cimitero e della cura del verde in generale. Saranno affiancati dal personale della cooperativa. L'obiettivo del progetto è quello di incrementare le conoscenze e le competenze delle persone inserite in modo da favorire l'inclusione nel mondo del lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA