Reddito d’inclusione, oltre 750 le domande per avere il sussidio 

Oltre 750 in fila per il Reis, il reddito di inclusione sociale finanziato come ogni anno dalla Regione. La graduatoria definitiva dei beneficiari è stata appena stilata dal settore Servizi sociali, e il dato dei quartesi destinatari del sussidio economico è più o meno in linea con quello degli anni scorsi.

Nell’elenco pubblicato dal Comune risultano 686 istanza ammesse, 70 quelle accettate con riserva in attesa che venga integrata la documentazione richiesta, 75 le domande respinte per mancanza di requisiti.

In graduatoria tutte persone senza un lavoro fisso, che avranno anche la possibilità di essere impiegati - con i Progetti utili alla collettività - in diversi presidi strategici della città: nei mesi scorsi in 150 sono stati inseriti nella cura del cimitero e del parco di via Dublino, ma anche nel Centro ambientale mobile per la raccolta dei rifiuti di via Mar Mediterraneo e nel Centro servizi di via Zara, nello Spazio Michelangelo Pira, nel parco Matteotti e nelle vie adiacenti, in piazza IV Novembre e zone limitrofe.

Una parte dell’esercito di 5mila cittadini in difficoltà economiche certificato dal report stilato lo scorso anno dai Servizi sociali: in testa ci sono i 1.700 percepiscono l’assegno di inclusione sociale, 910 ricevono un contributo regionale per far fronte all’affitto mensile.

C’è poi chi chiede un aiuto per pagare l’affitto, altri per fare la spesa e saldare le bollette. Altri ancora usufruiscono dell’esonero Tari. Infine le risorse stanziate dal Municipio destinate per associazioni e conferenze vincenziane con il progetto “né di fame né di freddo”.

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