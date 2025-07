Reddito di inclusione, via alle domande. È in pubblicazione, da parte dell'assessorato alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini, l'avviso pubblico per l'accesso al Reis, misura regionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Il Reis è costituito da un assegno di inclusione sociale per 12 mesi a decorrere da luglio 2025 che non potrà essere inferiore a 600 euro annui. Questo assegno non è cumulabile con l’Assegno di incusione (AdI).

La domanda deve essere presentata da oggi al 25 agosto da un solo componente il nucleo familiare, esclusivamente per via telematica, tramite Spid o Cie utilizzando l'apposita piattaforma online del Comune.

Assistenza

Per chi fosse in difficoltà è disponibile uno sportello per supportare il cittadino nell’attivazione dell'identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie (Carta d'identità elettronica) e per la creazione di una casella di posta elettronica nella sede del Servizio Politiche Sociali e della casa, al piano terra, in via Nazario Sauro n°19, previa richiesta di appuntamento alla e-mail dedicata: spid.sociale@comune.cagliari.it.

È inoltre disponibile il servizio di segretariato sociale nelle sedi territoriali del servizio Politiche sociali e della casa in via Castiglione 1 (martedì e giovedì dalle 9 alle 11), via Nazario Sauro 19 (lunedì e mercoledì dalle 9 alle 11), via Montevecchio 29 (martedì e giovedì dalle 9 alle 11), via Favonio s.n.c. (martedì e giovedì dalle 9 alle 11), Municipalità di Pirri (martedì e giovedì dalle 9 alle 11). Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo email dedicato reis@comune.cagliari.it.

