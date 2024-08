Reddito di inclusione, via ai progetti 

Via libera del Comune alle convenzioni con enti del terzo settore per la realizzazione di progetti utili alla collettività, destinati ai percettori del reddito d’inclusione. Gli accordi tra l’amministrazione e gli enti del terzo settore, siglati dalla funzionaria Maria Laura Giancaspro, porteranno alla nascita di iniziative di contrasto alla povertà, destinate a migliorare il benessere della comunità.

Sono Bentos Società Cooperativa Sociale, di Cagliari, e I Progetti Società Cooperativa Sociale, di Monserrato, le associazioni a cui il Comune riconoscerà un rimborso delle spese relative alla regolare esecuzione dei progetti. Il totale degli indennizzi è di 9.900 euro: 1.650 per Bentos e 8.250 per I Progetti. L’iniziativa è da inquadrare nell’ambito del Plus 21, Piano locale unitario dei servizi, lo strumento di programmazione sociale, sanitaria e sociosanitaria nell’hinterland e nella provincia di Cagliari, di cui Selargius è il comune capofila.

