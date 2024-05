Reddito di inclusione, da domani le domande 

Con la pubblicazione l'avviso per l'accesso al programma regionale Reddito di Inclusione Sociale - Reis (Legge regionale 18/2016) e alle Linee guida (deliberazioni Giunta Regionale n° 46 e n. 36 del 22 dicembre 2023 e n° 4 e n° 39 del 15 febbraio 2024), annualità 2024, possono essere presentate le domande per richiedere il sussidio.

Le modalità

Potranno essere presentate da un solo componente del nucleo familiare, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma dedicata accessibile mediante Sistema pubblico di identità digitale - Spid o Carta d'Identità Elettronica - Cie, dalle 12 del 13 maggio e entro e non oltre le 23.59 del 12 giugno.

Sportello di supporto

Nella sede del Servizio politiche sociali, è attivo uno sportello di supporto per l’attivazione dello Spid o della Cie. Utile segnalare che l’accesso allo sportello avviene esclusivamente per appuntamento da richiedere tramite email all’indirizzo di posta elettronica spid.sociale@comune.cagliari.it.

Uffici territoriali

Inoltre, sono a disposizione appositi sportelli informativi su programma Reis aperti al pubblico nel periodo di vigenza dell’avviso pubblico, nelle giornate del martedì e giovedì, dalle 9 alle 11, nelle seguenti sedi: Unità Territoriale 1 – 4: via Castiglione n°1; Unità Territoriale 2: via Nazario Sauro n° 19; Unità Territoriale 3: via Montevecchio n° 29; Unità Territoriale 5: via Favonio s.n.c; Municipalità di Pirri: dislocata nell’Unità Territoriale 1-4 di via Castiglione n° 1.

RIPRODUZIONE RISERVATA