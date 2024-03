Reddito di cittadinanza, tutti assolti 

Oltre il novanta per cento dei procedimenti penali per indebita percezione del reddito di cittadinanza stanno finendo con un’assoluzione o archiviazione. È l’esito che accomuna i 132 fascicoli arrivati in Tribunale nel 2023, o archiviati dal Gip, e per i quali è già stata letta la sentenza. La scorsa settimana, ad esempio, sono state assolte 5 persone in un solo giorno e, quasi sempre, con la stessa motivazione: mancanza dell’elemento soggettivo. Si trattava, infatti, di stranieri che si erano fatti compilare la domanda nei Caf e nei patronati, ma per i quali il processo penale o l’indagine ha poi dimostrato che non c’era il dolo ma solo degli errori. Al contrario, stanno sfociando in condanne quei procedimenti dove si è scoperto un metodo collaudato e sistematico per far percepire il reddito a chi non ne aveva diritto.

I procedimenti

Le principali cause di illegittimità nella percezione del reddito di cittadinanza sono risultate tre: la mancanza di requisiti, le false dichiarazioni o il cumulo con altri strumenti di sostegno economico. Il primo caso riguarda quei cittadini che, ad esempio, non risultavano inoccupati o disoccupati, oppure avevano un reddito superiore rispetto al limite previsto. Quando le dichiarazioni erano risultate false era scattato il procedimento penale. Il problema, però, è che spesso è stato contestato il falso anche quando, pur con i requisiti, risultava non veritiera una qualsiasi altra voce della domanda. Poi, lo scorso dicembre, ci hanno pensato le Sezioni Unite della Cassazione a chiarire in quali casi è possibile contestare il falso, per il quale – in ogni caso – deve essere sempre un giudice a dimostrarne l’intenzionalità del dolo. Da qui un numero considerevole di fascicoli approdati prima in Procura, poi nelle aule del Tribunale quando i pubblici ministeri non ne hanno chiesto l’archiviazione.

Le denunce

Bisogna differenziare tra i procedimenti per indebita percezione da quelli dove viene contestata anche la truffa ai danni dello Stato. Nei secondi, nati da complesse inchieste su cittadini stranieri richiedenti asilo, i processi sono ancora in corso e, in qualche caso, sono arrivate anche le condanne. Sono finiti, invece, con circa 90 per cento di assoluzioni o archiviazioni (121 su 132) i fascicoli nei quali veniva contestato il falso al singolo cittadino, spesso su denuncia delle autorità di controllo. In vari casi è emerso che non sarebbero stati i beneficiari a compilare materialmente la domanda, ma dei Caf o dei patronati, e che il richiedente non aveva perfetta contezza di cosa servisse. Un po’ quello che sta accadendo, e non di rado, agli imputati che si trovano davanti al giudice accusati di sospetta violazione della norma sul gratuito patrocinio: moltissimi vengono assolti, alla fine del dibattimento, si accerta che era sbagliato l’Isee. Dunque non c’è dolo.

Le condanne

Dove, invece, i controlli delle forze dell’ordine sembrano aver fatto centro, arrivando a ripetute sentenze di condanna, è quando è stata scoperta che – con vere e proprie truffe ai danni dello Stato – c’era chi riusciva a ottenere il sussidio, alterando non solo la domanda ma anche i documenti e i certificati indispensabili a presentarla. A maggio del 2022 erano state denunciate 140 persone, quasi tutte straniere, dopo gli accertamenti compiuti dalla polizia. Poi a fine anno il numero era salito a 300 denunciati, con i sussidi che finivano anche in Algeria e in Sud America a persone non più stabilmente in Italia. In questo caso, alcuni hanno patteggiato, altri sono ancora sotto processo e altri sono risultati irreperibili: dunque il procedimento penale si è fermato. Anche in caso di proscioglimento, in ogni caso, c’è sempre il rischio che il percettore illegittimo sia destinatario di azioni coattive per il recupero delle somme indebitamente percepite.

RIPRODUZIONE RISERVATA